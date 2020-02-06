Политика
Lenta.ruСША отказались требовать смены Асада и сирийского правительства
В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге. Текст его речи опубликован на сайте Госдепартамента.
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Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618
Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайской провинции Хубэй увеличилось до 618, сообщает в пятницу, 7 февраля, ТАСС со ссылкой на органы здравоохранения КНР.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Экономика
В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Политика
Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику.
Здоровье
В Воронеже мать выносила ребенка вне матки и успешно родила
Политика
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Политика
Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане
Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Политика
Путин уволил главу УМВД по Приморскому краю
Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности руководителя управления МВД по Приморскому краю генерал-майора полиции Николая Афанасьева, сообщает KONKURENT.RU.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Общество
Первый канал обвинил Трампа в эпидемии коронавируса
Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов обвинил президента США Доналда Трампа в эпидемии китайского коронавируса.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Политика
Лавров: Россия находится в контакте с Турцией по ситуации в Идлибе
Россия и Турция находятся в контакте по напряженной ситуации, которая складывается в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян назвал размер своей пенсии
Как автор сценария и режиссер-постановщик Евгений Петросян выпустил программу "Бабы, вперед !" (2001), а также передачи "Включайте, посмеемся !" (2001), "Кривое зеркало" (2003).
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Общество
Открыты грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем
Грузовые пропускные пункты открыты между Дальним Востоком и Китаем, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Ивина.
Общество
ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса
В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Автоспорт
В Haas показали изображения новой машины
Команда Haas опубликовала первые изображения машины 2020 года.
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет
Блондинкой Брухунова не стала, но прибегла к процедуре тонирования. Теперь волосы Татьяны стали чуть светлее.
Футбол
Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие
Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
Наука
Обнаружено сходство между песнями пингвинов и речью человека
Специалисты из Туринского университета совместно с коллегами из Лионского университета, исследовав язык африканских пингвинов, пришли к выводу о том, что их речь подчиняется лингвистическим законам Зипфа и Менцерата.
Футбол