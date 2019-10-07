Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.

США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Происшествия В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Политика Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы инициативу по легализации проституции в стране.

Происшествия Медведь загрыз женщину в Забайкалье Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Экономика МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Общество Самые высокие зарплаты в России оказались в сфере строительства Больше всего в России получают сотрудники сферы строительства – 50,4 тысячи рублей в месяц.

Экономика Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.

Экономика ЦБ предложили разрешить анонимное пополнение электронных кошельков Созданная по инициативе ЦБ ассоциация «Финтех» (объединяет основных участников рынка) предложила регулятору отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков, пишет РБК со ссылкой на текст предложений.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Футбол Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе» Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.

Политика МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.

Футбол Ибрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС Лучшим бомбардиром сезона стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил 34 гола. Также на его счету 15 голевых передач.

Здоровье Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Футбол «Бавария» летом бесплатно подпишет вратаря «Шальке» Нюбеля В «Баварии» видят в 23-летнем немце преемника Мануэля Нойера. Контракт Нюбеля с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2020 года.

Армия и оружие В США сравнили число танков России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

Общество Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.