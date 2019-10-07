Армия и оружие
РБКСША отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
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Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Интерфакс 01:51
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Политика
Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране
Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы инициативу по легализации проституции в стране.
RT на русском 03:33
Происшествия
Медведь загрыз женщину в Забайкалье
Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
ТАСС вчера в 20:54
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Общество
Самые высокие зарплаты в России оказались в сфере строительства
Больше всего в России получают сотрудники сферы строительства – 50,4 тысячи рублей в месяц.
VSE42.RU вчера в 23:14
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 04 октября в 08:54
Экономика
ЦБ предложили разрешить анонимное пополнение электронных кошельков
Созданная по инициативе ЦБ ассоциация «Финтех» (объединяет основных участников рынка) предложила регулятору отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков, пишет РБК со ссылкой на текст предложений.
Право.ру 03:57
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть
В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный вчера в 23:26
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС 05 октября в 08:33
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter
Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.
Daily Storm вчера в 09:05
Политика
В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят
"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли это случиться уже на этой неделе.
РИА Новости 02:40
Футбол
Ибрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС
Лучшим бомбардиром сезона стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил 34 гола. Также на его счету 15 голевых передач.
Бомбардир.ру вчера в 23:23
Политика
В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»
ИжевскИнфо.РУ 03:13
Здоровье
Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников
При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо 02:59
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Футбол
«Бавария» летом бесплатно подпишет вратаря «Шальке» Нюбеля
В «Баварии» видят в 23-летнем немце преемника Мануэля Нойера. Контракт Нюбеля с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2020 года.
Sport24.ru 02:36
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Кино
Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате
Ведомости вчера в 16:23
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Происшествия
В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ
РИА Новости 02:55
Общество
В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по медицине
Эхо Москвы вчера в 18:12
Общество
Террористам и экстремистам разрешат тратить больше
Как сообщает «Интерфакс», сейчас фигуранты списка могут в месяц снимать с заблокированного счёта не более 10 тысяч рублей на одного члена семьи.
News.ru 03:35