Политика

Газета.RuГазета.RuСША отказались возвращать России дипсобственность в Нью-Йорке

США отказались вернуть России отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке даже после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку ООН с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление зампостпреда РФ при ООН Геннадия Кузьмина.
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с чего всё началось

США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты

США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания. Заседание было созвано по просьбе РФ.
РИА Новостивчера в 16:25

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Россия через ООН пытается вернуть дипсобственность в США из-за рисков коронавируса

Коммерсантъвчера в 21:18

РФ попытается вернуть дипсобственность в США через ООН

Интерфаксвчера в 18:54

Россия вновь обратилась к ООН по поводу спора с США о дипсобственности

ТАССвчера в 15:25

США отказались вернуть отнятые у посольства РФ объекты

Московский Комсомолецвчера в 16:45

США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты

РИА Новостивчера в 16:25

Россия через ООН попросила США вернуть дипсобственность

News.ruвчера в 16:24

США не вернули России ранее отнятые дипломатические здания

REGNUMвчера в 16:46
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Происшествия

Хирургическое отделение магаданской больницы закрыли на карантин

Санитарные врачи закрыли на карантин хирургическое отделение Магаданской областной больницы – главного лечебного учреждения Колымы из-за заболевшей COVID-19 медсестры, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 06:49
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
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Музыка

Максим Фадеев показал свою новую подопечную

В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
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Космос

Потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землёй

НТВ вчера в 10:10
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Общество

Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия

"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
1
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Коммерсантъ 05:24
2
Политика

Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии

Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
25
Общество

В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов

Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля.
Рамблер вчера в 12:33
23
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода

Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK вчера в 11:21
16
Политика

Лукашенко призвал белорусов победить четыре–пять разных пандемий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре–пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
1
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
3
Авто

Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор

Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем.
AutoNews 04 июня в 12:17
Политика

В МИД России услышали от ЕС сигналы об улучшении диалога

Россия получает от Евросоюза сигналы с просьбой улучшить диалог, но они пока никак не конвертируются в официальную политику ЕС на российском направлении.
Газета.Ru 06:59
Авто

Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

Автоновости дня 03 июня в 07:21
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
2,1K
Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM 04 июня в 14:44
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
5
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,5K
Политика

Трамп приказал сократить численность войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Экономика

С чистого листа после списания налогов и взносов

11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Шоу-бизнес

Шнуров ответил Валерии на критику

Музыкант Сергей Шнуров в Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу".
РИА Новости 04:51
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,9K
Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ вчера в 09:48
2K
Политика

Милованов назвал современную политику Украины болотом

Ранее Тимошенко выступила с заявлением, что действующий президент Украины Владимир Зеленский предал интересы страны.
Народные новости 03:39
1
Политика

Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите

ТАСС 05:54
2
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
3,6K
Авто

Lada признан худшим брендом в мире

Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru вчера в 06:58
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