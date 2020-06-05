Политика
Газета.RuСША отказались возвращать России дипсобственность в Нью-Йорке
США отказались вернуть России отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке даже после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку ООН с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление зампостпреда РФ при ООН Геннадия Кузьмина.
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с чего всё началось
США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания. Заседание было созвано по просьбе РФ.РИА Новостивчера в 16:25
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Россия через ООН пытается вернуть дипсобственность в США из-за рисков коронавируса
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