США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания. Заседание было созвано по просьбе РФ.

с чего всё началось

США отказались вернуть России отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке даже после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку ООН с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление зампостпреда РФ при ООН Геннадия Кузьмина.

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