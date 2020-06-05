США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания. Заседание было созвано по просьбе РФ.

с чего всё началось

США отказались возвратить России захваченную дипсобственность в Нью-Йорке. При этом Штаты не обратили внимания, что помещения были необходимы российским представителями по гуманитарным соображениям.

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