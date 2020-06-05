Политика

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США отказались возвратить России захваченную дипсобственность в Нью-Йорке. При этом Штаты не обратили внимания, что помещения были необходимы российским представителями по гуманитарным соображениям.
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с чего всё началось

США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты

США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания. Заседание было созвано по просьбе РФ.
РИА Новостивчера в 16:25

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Россия через ООН пытается вернуть дипсобственность в США из-за рисков коронавируса

Коммерсантъвчера в 21:18

РФ попытается вернуть дипсобственность в США через ООН

Интерфаксвчера в 18:54

Россия вновь обратилась к ООН по поводу спора с США о дипсобственности

ТАССвчера в 15:25

США отказались вернуть отнятые у посольства РФ объекты

Московский Комсомолецвчера в 16:45

США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты

РИА Новостивчера в 16:25

Россия через ООН попросила США вернуть дипсобственность

News.ruвчера в 16:24

США не вернули России ранее отнятые дипломатические здания

REGNUMвчера в 16:46
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Живущий с женой и любовницей Гоген Солнцев пожаловался на нищету

News.ru 11:53
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Шоу-бизнес

Пелагея изменила имидж и помолодела

Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
Амур.инфо вчера в 05:06
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Шоу-бизнес

Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor 11:49
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Футбол

Игрок «Байера» стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги

Евро-футбол.ру 11:57
Здоровье

Диетолог рассказала о самом опасном супе

Известия вчера в 01:04
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
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Политика

Российский посол ответил на обвинения о поддержке беспорядков в США

Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
РИА Новости 13:18
9
Политика

Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе

Украина направила Германии пакет предложений по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с руководством России, передает ТАСС слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Газета.Ru 11:22
12
Политика

Глава Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии

Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
BFM.ru 08:44
Происшествия

Пропавшего в лесу в Пермском крае мальчика нашли живым

Мальчик, который в среду вечером пропал в лесу в поселке Лель Пермского края, найден.
ТАСС 12:07
26
Политика

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:10
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Общество

Путин: На продвижение русской культуры денег хватит

На продвижение русской культуры и русского языка у государства денег хватит, заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры.
Российская газета 08:28
7
Общество

Роспотребнадзор: новый театральный сезон может начаться со зрителями

Новый театральный сезон в РФ можно будет начать со зрителями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
News.ru 08:38
11
Общество

В Калининградской области с 7 июня смягчат масочный режим

В Калининградской области с 7 июня разрешат ходить по улице без масок.
Клопс 10:58
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Футбол

Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»

РИА Новости 11:49
Кино

Теория: как Росомаха будет введен в киновселенную Marvel

Российская газета 11:26
Общество

Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах

Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах.
Российская газета 12:05
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 07:24
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Происшествия

В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса

Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие ООО "Гигант", которые развозили рабочих данного сада.
ТАСС 12:19
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Политика

Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
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Экономика

Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне

В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.
DP.RU 04 июня в 13:18
Космос

Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска

Взгляд.ру 04 июня в 03:38
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Происшествия

На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители

Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
РИА Новости 03:58
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Культура

Скончалась актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Вечерняя Москва 11:11
Здоровье

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России удалось переломить, заявил в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы» замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.
Rambler News Service вчера в 13:24
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