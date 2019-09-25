Политика

Российская газетаРоссийская газетаНебензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ

Соединенные Штаты не выдали визы некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая должна состояться в Нью-Йорке на этой неделе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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