Соединенные Штаты не выдали визы некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая должна состояться в Нью-Йорке на этой неделе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ

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