Политика
Lenta.ruСША отказались выдавать визы еще одной российской делегации
Американское посольство отказалось комментировать ситуацию, назвав инцидент «частным случаем». Позже представитель Госдепартамента США объяснила, что решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом и соглашением о штаб-квартире ООН.
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Происшествия
В Донецке горит склад боеприпасов, детонируют снаряды
В Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов, расположенный в Куйбышевском районе города неподалеку от поселков Горняк и Землекопы.
ИА Новороссия 03:13
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Политика
Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
RT на русском вчера в 23:07
Политика
Зеленский назвал две преграды, мешающие развитию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал две причины, которые мешают стране развиваться.
РЕН ТВ 00:24
Футбол
Месси может пропустить игру с «Хетафе»
Спорт-Экспресс 01:12
Происшествия
Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19,825 млн рублей.
Известия 02:07
Общество
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Политика
Борис Джонсон отказался оставаться в США на ночь
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что вернется домой ночью во вторник после выступления на Генассамблее ООН в США.
Газета.Ru вчера в 10:52
Наука
Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
REGNUM вчера в 09:54
Политика
Российской делегации ООН отказали в визе США
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Piter.tv вчера в 04:55
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:08
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»
Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Технологии
AliExpress предложит заработать пользователям «ВКонтакте»
Понятно, что китайский ритейлер хочет нарастить через соцсеть охват аудитории, и наибольший интерес представляют блогеры, а так же магазины со своими площадками в соцсетях.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:39
Общество
Кто зарабатывает на ремонте дворов в Москве
Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах
В Москве мужчину вернули в больницу после побега в одних трусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Известия 03:16
Политика
Украинский экс-министр предложил способ заработать на «плохой России»
"Плохая Россия" предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и Киеву следует этим воспользоваться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 22:30