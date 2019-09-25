Американское посольство отказалось комментировать ситуацию, назвав инцидент «частным случаем». Позже представитель Госдепартамента США объяснила, что решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом и соглашением о штаб-квартире ООН.

США отказались выдавать визы еще одной российской делегации

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