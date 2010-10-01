Политика

ТАССТАСССША отклонили предложение России о покупке новейших ракет

Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга.
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США отклонили предложение России о покупке новейших ракет

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США отклонили предложение России о покупке гиперзвуковых ракет

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