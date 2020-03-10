Энергетика
Lenta.ruСША отменили продажу нефти из резервов
США отменили продажу нефти из стратегического нефтяного резерва. Об этом говорится в заявлении представителя американского Министерства энергетики Джесс Шумански, передает ТАСС. Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с последними изменениями на нефтяных рынках.
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Министерство энергетики США не будет трогать Стратегический нефтяной резерв
Красная веснавчера в 12:44
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