Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСША отменили продажу нефти из резервов

США отменили продажу нефти из стратегического нефтяного резерва. Об этом говорится в заявлении представителя американского Министерства энергетики Джесс Шумански, передает ТАСС. Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с последними изменениями на нефтяных рынках.
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США отменили запланированную продажу нефти из стратегического резерва

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