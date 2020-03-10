Энергетика
Lenta.ruСША отменили продажу нефти из резервов
США отменили продажу нефти из стратегического нефтяного резерва. Об этом говорится в заявлении представителя американского Министерства энергетики Джесс Шумански, передает ТАСС. Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с последними изменениями на нефтяных рынках.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 17:59, Ашберн
Комментарии
Спорт
Общий зачет Кубка мира впервые выиграл российский лыжник
За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. Он стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира.
Футбол
Хавбеку «Зенита» посоветовали нанять психолога, чтобы «снять порчу»
По словам спортивного комментатора, хавбеку сборной России стоит обратиться к специалисту, чтобы решить психологические проблемы.
Политика
Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»
«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
Армия и оружие
Турция начала отводить тяжелое вооружение в Идлибе
Турция, следуя соглашениям от 5 марта, начала постепенно отводить тяжелое вооружение с наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
ЖКХ
Света нет в нескольких селах на юге Сахалина
По состоянию на 8:00 сегодняшнего дня нарушено электроснабжение сел Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское Анивского района, Охотское и Тамбовское Корсаковского района, частично — города Анива, села Березняки Южно-Сахалинска, а также микрорайонов "Зима", "Грушевый сад" и ряд частных домов в районе бывшего мясокомбината "Вилмаг" областного центра.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Хоккей
«Сибирь» победила «Автомобилист» и вышла в следующий раунд плей-офф
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).
Политика
Собянин объяснил, чем опасен уход Путина в 2024 году
Ранее Владимир Путин допустил свое выдвижение на новый президентский срок, если за такую поправку проголосует народ РФ и такую возможность одобрит Конституционный суд.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Экономика
Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов во вторник, 10 марта, потерял больше остальных миллиардеров по всему миру.
Происшествия
В Севастополе осужден начальник базы ГСМ одной из войсковых частей
Погрешность измерений объема хранящихся на базе ГСМ запасов позволяла злоумышленнику скрывать образовавшуюся таким образом недостачу.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Финансы
Мосбиржа 10 марта поставила рекорд по объему торгов акциями
Объем торгов акциями на Мосбирже 10 марта на фоне повышенной волатильности на рынках достиг рекордного значения, превысив 257 млрд рублей.
Наука
В детском мозге обнаружили две системы для представления суждений других людей
В исследовании сообщается, что такая уникальная способность появляется в этом возрасте из-за созревания определенной сети нейронов мозга, которая делает это возможным.
Армия и оружие
Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке
Гаджеты
108-мегапиксельная камера Xiaomi Mi 10 Pro сняла Землю в космосе
Еще в 2019 году китайская компания запустила спутник с камерой разрешением 108 Мп Xiaomi Mi 10 Pro.
Экономика
«Магнит» планирует снизить зависимость от импортной продукции
Торговая сеть «Магнит» планирует увеличить объем производства собственных овощей и нарастить объем закупок у российских производителей, чтобы снизить зависимость от импорта, сообщила пресс-служба ритейлера.
Футбол
Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат
По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.