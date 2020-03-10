Энергетика
РИА НовостиСША отменили продажу нефти из резервов из-за ситуации на рынках
США отменили продажу нефти из своих резервов, учитывая ситуацию на рынках, говорится в заявлении представителя министерства энергетики Джесс Жимански.
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Министерство энергетики США не будет трогать Стратегический нефтяной резерв
Красная веснавчера в 12:44
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Комментарии
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Авто
Новый Kia Sorento могут представить 10 марта
Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
4. Инициатором обеих поправок стала Валентина Терешкова Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Терешкова предложила снять ограничение на число президентских сроков для одного человека после принятия поправок к Конституции.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Энергетика
Бензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть
Оптовые цены в России упали куда меньше - примерно на 4,4-4,9%. Тонна бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 10 марта подешевела до 44,2 тыс. рублей, АИ-95 - до 45,7 тыс. рублей.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе опубликовала романтическую фотографию с Максимом Виторганом
Нино Нинидзе опубликовала романтическую фотографию с Максимом Виторганом Напомним, что на протяжении полутора лет Нино Нинидзе счастлива в отношениях с 47-летний актером Максимом Виторганом.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса
Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена.
Происшествия
Автомобиль сбил трех человек в центре Петрозаводска
Трагедия произошла примерно в 22:05. По словам очевидцев, от сильного удара трёх человек отбросило в разные стороны.
Теннис
Б. Брайан: Кафельников и Феррейра предлагали разделить призовые и отдать нам титул
Многократные победители соревнований «Большого шлема» в парном разряде американцы Боб и Майк Брайаны рассказали об отношении к турниру в Индиан-Уэллсе, который они выигрывали в 2013 и 2014 годах.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые нарушила молчание после скандала с Джиганом
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова впервые нарушила молчание после скандала, связанного с осложнениями в отношениях супругов, о которых пишут СМИ.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Авто
Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
Происшествия
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии
Жертвами крушения легкомоторного самолёта в австралийском штате Квинсленд стали пять человек.
Экономика
Цены на авиабилеты за границу могут вырасти на 10%
Средняя стоимость авиабилетов может подорожать на 10%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт бронирования билетов Biletix.
Футбол
УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел экстренное совещание касательно возможного переноса или отмены чемпионата Европы - 2020 в связи с распространением мировой эпидемии китайского коронавируса.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» благодаря дублю и передаче Малкина
Здоровье
Второй человек в мире полностью излечился от ВИЧ
Мужчина стал вторым в истории пациентом, полностью излечившимся от вируса. Диагноз ВИЧ Кастильехо поставили в 2003 году.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Технологии
МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE
Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Здоровье
Контролируют «Цербер» и «Меркурий»
Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю с помощью электронной системы «Меркурий» проследили всю производственную цепь и выяснили, что мясо для колбасы приобреталось у частников – жителей Уяра.
Технологии
Произошел сбой в работе Twitter
Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Политика
Путин не согласен с тезисом об исключительности американской нации
Президент РФ Владимир Путин выразил несогласие с тезисом об исключительности американской нации и ее особых правах на международной арене.