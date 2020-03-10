США отменили продажу нефти из своих резервов, учитывая ситуацию на рынках, говорится в заявлении представителя министерства энергетики Джесс Жимански.

США отменили продажу нефти из резервов из-за ситуации на рынках

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