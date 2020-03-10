США отменили продажу нефти из своих резервов, учитывая ситуацию на рынках, говорится в заявлении представителя министерства энергетики Джесс Жимански.

США отменили продажу нефти из резервов из-за ситуации на рынках

Политика Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.

Футбол «Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).

Космос Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих» Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.

Политика Дмитрий Глушко назначен замминистра просвещения РФ Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Глушко заместителем министра просвещения страны, передает телеканал "Якутия 24".

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП в Крыму «По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Кино Фильм «Паразиты» установил рекорд в британском прокате Картина стала самым кассовым фильмом на иностранном языке в Великобритании, отобрав пальму первенства у фильма "Страсти Христовы" Мэла Гибсона.

Политика Трамп пообещал серьезные шаги в экономике из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп пообещал объявить во вторник серьезные экономические меры на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Гаджеты Новая iOS раскрыла секреты ожидаемого миллионами iPhone 9 Код iOS 14 получили в свои руки авторы ресурса 9to5Mac и смогли найти в нём упоминания iPhone 9, следующей модели планшета iPad Pro, меток AirTag, а также обновлённого пульта для телеприставки Apple TV.

Здоровье Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Происшествия Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.