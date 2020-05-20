Политика

Накануне.RuНакануне.RuСША отправили аппараты ИВЛ в Россию

Американские власти отправили первый военный самолет, который доставит в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как говорится в сообщении Совета национальной безопасности США, эта гуманитарная помощь спасет жизни в самом пострадавшем городе России - Москве, сообщает Lenta.ru.
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США отправили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ

Газета.Ru15:54

Самолет с первой партией аппаратов ИВЛ для России вылетел с базы в США

Известия12:35

Самолет с аппаратами ИВЛ вылетел из США в Россию

Национальная служба новостей14:32

США отправили аппараты ИВЛ в Россию

Lenta.ru12:53

Самолет США с первой партией аппаратов ИВЛ для России вылетел с базы в Южной Каролине

ТАСС13:35

США отправили в Россию аппараты ИВЛ

РИА Новости14:16

В США показали первую партию аппаратов ИВЛ для России. Груз готовится к отправке

Фонтанка.Ру10:36
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Армия и оружие

Маскирующий военную технику под сугробы материал создали в России

Радиопоглощающий материал, который способен снизить дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза, разработали в российском холдинге «Росэлектроника».
Русская Планета 17 мая в 19:01
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Гаджеты

Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»

Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани.
Sibnet Новости вчера в 11:19
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Гаджеты

Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов

Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов, заняв сразу три позиции.
Газета DAILY 16:12
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Авто

GAC рассказал о новом кроссовере для России

Компания GAC Motor рассказала о новом среднеразмерном кроссовере GS5, который расширит линейку GAC в России, где на данный момент уже представлен внедорожник GS8.
Автостат 18 мая в 07:31
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Технологии

Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга

Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
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Футбол

«Сеул» оштрафовали за размещение секс-кукол на трибунах

Дисциплинарный комитет чемпионата Кореи оштрафовал «Сеул» на 100 млн вон (81,4 тысячи долларов) за использование секс-кукол на трибунах, сообщает Reuters.
Спорт-Экспресс 11:02
Общество

Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса

Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
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Шоу-бизнес

Рози Хантингтон-Уайтли доказала, что совсем не изменилась с 16 лет

33-летняя модель поделилась архивными снимками, которые положили начало ее модельной карьере.
Woman.ru 11:39
Гаджеты

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera вчера в 09:46
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
4,9K
Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
443
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире

За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
446
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Игры

Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн

В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Происшествия

В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд

РИА Новости 19:25
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Здоровье

Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе

15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 08:23
52
Общество

Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Гаджеты

Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц

Megaobzor.com 14:44
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Игры

Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5

Astera вчера в 09:20
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Здоровье

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Lenta.ru 18:21
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Футбол

Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском 16:57
Происшествия

В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса

Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:21
Авто

«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
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Космос

К чему приведет начавшийся солнечный минимум

Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус 18 мая в 06:02
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
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Музыка

Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»

Культуромания 09:13
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Кино

Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за «бездарность и тупость»

Live24 13:50
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Интернет

В Google Chrome появились групповые вкладки

Если вы не видите опцию групповых вкладок, даже после обновления Google Chrome, введите «chrome://flags/#tab-groups» в адресной строке и включите эту функцию.
ITZine.ru 03:12
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Армия и оружие

На Тихоокеанском флоте рассказали о пополнении боевого состава

Тихоокеанский флот ВМФ России встречает свой 289-й день рождения, моряки предвкушают пополнение боевого состава тремя кораблями с ракетными комплексами "Калибр", в недалеком будущем на вооружение кораблей ТОФ поступят и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
РИА Новости 21:23
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