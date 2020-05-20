Политика
Накануне.RuСША отправили аппараты ИВЛ в Россию
Американские власти отправили первый военный самолет, который доставит в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как говорится в сообщении Совета национальной безопасности США, эта гуманитарная помощь спасет жизни в самом пострадавшем городе России - Москве, сообщает Lenta.ru.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Армия и оружие
Маскирующий военную технику под сугробы материал создали в России
Радиопоглощающий материал, который способен снизить дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза, разработали в российском холдинге «Росэлектроника».
Русская Планета 17 мая в 19:01
Гаджеты
Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»
Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани.
Sibnet Новости вчера в 11:19
Гаджеты
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов, заняв сразу три позиции.
Газета DAILY 16:12
Авто
GAC рассказал о новом кроссовере для России
Компания GAC Motor рассказала о новом среднеразмерном кроссовере GS5, который расширит линейку GAC в России, где на данный момент уже представлен внедорожник GS8.
Автостат 18 мая в 07:31
Технологии
Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга
Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
Футбол
«Сеул» оштрафовали за размещение секс-кукол на трибунах
Дисциплинарный комитет чемпионата Кореи оштрафовал «Сеул» на 100 млн вон (81,4 тысячи долларов) за использование секс-кукол на трибунах, сообщает Reuters.
Спорт-Экспресс 11:02
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли доказала, что совсем не изменилась с 16 лет
33-летняя модель поделилась архивными снимками, которые положили начало ее модельной карьере.
Woman.ru 11:39
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera вчера в 09:46
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 08:23
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com 14:44
Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
Astera вчера в 09:20
Футбол
Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском 16:57
Происшествия
В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса
Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:21
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Космос
К чему приведет начавшийся солнечный минимум
Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус 18 мая в 06:02
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания 09:13
Интернет
В Google Chrome появились групповые вкладки
Если вы не видите опцию групповых вкладок, даже после обновления Google Chrome, введите «chrome://flags/#tab-groups» в адресной строке и включите эту функцию.
ITZine.ru 03:12
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте рассказали о пополнении боевого состава
Тихоокеанский флот ВМФ России встречает свой 289-й день рождения, моряки предвкушают пополнение боевого состава тремя кораблями с ракетными комплексами "Калибр", в недалеком будущем на вооружение кораблей ТОФ поступят и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
РИА Новости 21:23