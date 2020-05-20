Политика

Lenta.ruLenta.ruСША отправили аппараты ИВЛ в Россию

США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России. Об этом сообщается в Twitter Совета национальной безопасности.
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Самолет с первой партией аппаратов ИВЛ для России вылетел с базы в США

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ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России

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США отправили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ

Газета.Ru15:54

Самолет с аппаратами ИВЛ вылетел из США в Россию

Национальная служба новостей14:32

Самолет США с первой партией аппаратов ИВЛ для России вылетел с базы в Южной Каролине

ТАСС13:35

Видео вылета самолета ВВС США с аппаратами ИВЛ в Россию

РЕН ТВ18:45

В США показали первую партию аппаратов ИВЛ для России. Груз готовится к отправке

Фонтанка.Ру10:36
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:56, Ашберн
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
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Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru вчера в 09:53
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Общество

Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»

Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета 12:06
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Авто

17 новых моделей представит «АвтоВАЗ» до 2026 года

В своем интервью Тольяттинскому госуниверситету, видео которого опубликовано на официальном YouTube-канале «Толк ТВ», Лихачев рассказал о грядущих планах компании относительно выпуска новых или рестайлинговых моделей.
SpeedMe вчера в 08:56
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Армия и оружие

Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео

В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».
ФАН 01:01
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,9K
Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
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Здоровье

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru 18:21
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Политика

США заблокировали проект заявления России по Венесуэле

Вести.Ru 19:16
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Происшествия

Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе

Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
АСТВ 19:36
Экономика

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг

Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.
Коммерсантъ 12:49
35
Экономика

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
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Экономика

Продавай американское: Уоррен Баффет ожидает финансового краха в США

Компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway начала распродавать акции американских корпораций.
Известия вчера в 17:02
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Технологии

Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом

По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple и Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом.
News.ru 15:09
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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
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Авто

Nissan представил новый GT-R50 от Italdesign

Напомним, что первая версия GT-R50 by Italdesign появилась ещё в июне 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R, но тогда это был только прототип.
Somanyhorses 06:50
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Единоборства

Шлеменко рассказал о переговорах по контракту с UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о переговорах по подписанию контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
RT на русском 01:52
Авто

«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
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Здоровье

России предсказали резкий рост смертности от рака

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
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Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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Общество

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
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Общество

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире

После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
РБК 17:49
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Происшествия

На Украине под весом фуры рухнул мост

Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM 06:22
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Культура

Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» неожиданно покинула проект

Актриса Руби Роуз, открытая лесбиянка, исполнившая главную роль в сериале "Бэтвумен", неожиданно покинула шоу спустя несколько дней после окончания первого сезона.
Газета.Ru 05:17
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Игры

Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере

Игромания.ру 13:15
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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