Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
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с чего всё началось
В свою очередь, The Wall Street Journal (WSJ) напоминает
, что в 2019 году группа B-52 некоторое время находилась на авиабазе США в Катаре, однако затем была выведена из этой страны.
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