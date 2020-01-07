Армия и оружие
Газета.RuСША отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
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с чего всё началось
В свою очередь, The Wall Street Journal (WSJ) напоминает, что в 2019 году группа B-52 некоторое время находилась на авиабазе США в Катаре, однако затем была выведена из этой страны.РБК02:54
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Армия и оружие
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