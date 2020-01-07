с чего всё началось

Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Происшествия В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.

Политика Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.

Армия и оружие Глава Пентагона Эспер сделал заявление о войне с Ираном Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные не будут нарушать законы войны и ни в коем случае не будут наносить удары по объектам культурного наследия в Иране в случае начала вооруженного конфликта.

Авто Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.

Политика Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.

Авто В Сети вспомнили о концептах Lada Gnome и Lada Elf Текущий модельный ряд LADA мог быть еще шире, если бы концепты Gnome и Elf, созданные молодыми специалистами АвтоВАЗа в конце 1980-х, пошли в «серию».

Футбол В воронежский «Факел» перешёл бывший игрок сборной России Официальный сайт футбольного клуба «Факел» сообщил о том, что контракт с клубом подписал бывший игрок сборной России нападающий Максим Григорьев.

Общество Российский паспорт потерял в ценности Российский паспорт потерял в ценности — в международном рейтинге, составляемом компанией Henley&Partners, Россия опустилась на 51-е место.