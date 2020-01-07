Армия и оружие
Газета.RuСША отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
По всей стране проходят протесты против действий США. Вашингтон тем временем начал переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия - оттуда самолеты в случае необходимости смогут нанести удар по Ирану.
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