Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

По всей стране проходят протесты против действий США. Вашингтон тем временем начал переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия - оттуда самолеты в случае необходимости смогут нанести удар по Ирану.
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СМИ сообщили о переброске стратегических бомбардировщиков США ближе к Ирану

RT на русском11:01

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Газета.Ru10:24

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

РБК02:54

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REGNUM05:43

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

Lenta.ru03:12

США перебросили шесть B-52 ближе к Ирану

Коммерсантъ07:33
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:01, Ашберн

США перебросили B-52 поближе к Ирану

Вести.UZ05:31
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
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