Армия и оружие
Газета.RuСША отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
По всей стране проходят протесты против действий США. Вашингтон тем временем начал переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия - оттуда самолеты в случае необходимости смогут нанести удар по Ирану.
Читать в источнике
Оценить406
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Политика
Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами
Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией.
Политика
Путин посетил военный командный пункт России в Сирии
Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.
Политика
Великобритания покинет Ирак, если Багдад попросит
Великобритания хочет сохранить свои войска в Ираке, но выведет их, если того потребует Багдад, заявил во вторник министр обороны Бен Уоллес.
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Американский Dragon остаётся единственным грузовым кораблём, который может доставлять материалы с борта МКС на Землю.
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Киркоров опубликовал видео без плавок с отдыха на Мальдивах
Уже известно, что после отдыха на Мальдивах Киркоров поедет вместе с детьми в американский Диснейленд.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 уже в январе
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 уже с 14 января 2020 года.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
Армия и оружие
Американский «базовый чек»: Украине приготовиться?
События последних дней в Ираке не дают оснований для радости или радужных перспектив.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Здоровье
Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО
Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Футбол
Сегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» Манчестера
Напомним, полуфиналы в Кубке английской лиги проходят в два матча, команды играют на своем и чужом поле.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото
Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Армия и оружие
Российский военный корабль частично повреждён у берегов Сирии
Кино
Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Экономика
Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику
Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Политика
Reuters сообщил о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Футбол
Кудряшов стал игроком «Антальяспора»
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у «России 1» — 11,8%. У ближайшего конкурента, «Первого канала», этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.