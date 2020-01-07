По всей стране проходят протесты против действий США. Вашингтон тем временем начал переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия - оттуда самолеты в случае необходимости смогут нанести удар по Ирану.

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

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Кино Начались съемки нового «Бэтмена» Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.