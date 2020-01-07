Армия и оружие
Газета.RuСША отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
По всей стране проходят протесты против действий США. Вашингтон тем временем начал переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия - оттуда самолеты в случае необходимости смогут нанести удар по Ирану.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:31, Ашберн
Здоровье
5 признаков начинающейся депрессии назвали психотерапевты
5 признаков начинающейся депрессии определил и назвал врач-психотерапевт из США.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина расшевелила своих хейтеров провокационным фото
Недавно Бородина выложила провокационный пост в своем Инстаграм. К своему селфи телеведущая применила старящий фильтр.
Политика
Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году
Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
Культура
Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года
В рейтинг вошли книги как зарубежных авторов, так и российских. Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года.
Общество
Илон Маск станцевал на заводе в Китае
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Политика
Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Происшествия
В Курске произошел хлопок газа в пятиэтажке
"В результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Рябиновая пострадали два человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40
Не менее 40 человек погибли и больше 213 пострадали в давке, которая началась во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Керман, Иран.
Политика
В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака
Вывода иностранных войск с территории страны потребовал парламент Ирака после гибели в результате американского удара по Багдаду иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест жены экс-главы Nissan
Прокуратура в Токио получила ордер на арест жены бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Kyodo News.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Хоккей
«Спартак» в третий раз подряд обыграл СКА в матче КХЛ
Московский "Спартак" одержал третью в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ победу над СКА из Санкт-Петербурга.
Шоу-бизнес
Бузова: будучи звездой «Дома-2», покупала дезодорант в переходе метро
Популярная телеведущая Ольга Бузова призналась, что всегда вела скромный образ жизни и не стеснялась одеваться в обычных магазинах.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Шоу-бизнес
45-летняя Хлоя Севиньи ждет первого ребенка
Актриса Хлоя Севиньи ждет первенца, об этом сообщает Daily Mail.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико.
Экономика
Reuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика
Ранее 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.
Футбол
«Динамо» объявило о подписании контракта со Скопинцевым на 4,5 года
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
Футбол
Форвард «Урала» Ильин перешёл в «Ахмат»
Кино
Ханс Циммер напишет музыку для нового фильма о Джеймсе Бонде
Фильм режиссера Кэри Фукунаги «Не время умирать» станет последним для актера Дэниэла Крэйга в роли тайного агента 007.
Армия и оружие
Первая группа турецких военных прибыла в Триполи
Первая группа турецких военных прибыла в столицу Ливии для поддержки формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.
Музыка
Омский хор выступил на шоу Ивана Урганта с песней про Ведьмака
Омский русский народный хор прогремел на всю страну, записав песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».