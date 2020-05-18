Коронавирус
KM.ruСША отправили в Россию аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус
Соединенные Штаты отправили в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и тестов на выявление коронавируса. Доставка осуществляется в рамках программы оказания помощи РФ в борьбе с COVID-19.
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с чего всё началось
В интервью Washington Examiner Помпео отметил, что на прошлой неделе президенты США и России провели телефонный разговор, после которого Трамп выразил готовность направить в РФ помощь.Известиявчера в 17:59
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Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Здоровье
Комздрав Петербурга подтвердил смерть еще пяти людей от коронавируса
За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще пять человек.
Piter.tv 04:39
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Гаджеты
Realme подтвердила выпуск нового флагмана X50 Pro Player Edition
Anonsens 15 мая в 16:53
Общество
Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
Московский Комсомолец вчера в 03:24
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 16 мая в 09:45
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
"Спартак" выкупил у самарских "Крыльев Советов" права на форварда Александра Соболева и подписал с ним долгосрочный контракт, сообщается в микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 05:14
Здоровье
Медики назвали самый полезный для сердца продукт
Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала, какой продукт окажет благотворное влияние на сердце.
News.ru 03:53
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Политика
На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
РИА Новости 16 мая в 17:25
Политика
В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов
В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru вчера в 12:12
Космос
Маск считает, что запустить 10 тысяч ракет на Марс не проблема
Изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни.
Инфорос 05:53
Здоровье
В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом
В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
ПензаСМИ 02:59
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ вчера в 08:37
Экономика
Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование
По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей.
Ведомости 06:24
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Технологии
Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege
Компания Ubisoft ранее подала иск против Apple и Google на основании их поддержки предполагаемого клона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
3DNews 16 мая в 15:13
Политика
Штурмовик Ил-2 стал лицом Huawei
На плакате изображен советский штурмовик Ил-2: изрешеченный снарядами, но продолжающий полет.
Российская газета вчера в 08:19
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12