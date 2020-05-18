с чего всё началось

Соединенные Штаты отправили в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и тестов на выявление коронавируса. Доставка осуществляется в рамках программы оказания помощи РФ в борьбе с COVID-19.

США отправили в Россию аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус

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