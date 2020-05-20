Политика
REGNUMСША отправили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ
По данным СМИ, поставка будет осуществлена в два этапа: первые 50 аппаратов отправлены в Россию сегодня, остальные поступят 26 мая. Напомним, в апреле в США из России самолётом Ан-124 были доставлены средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом.
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Происшествия
Суд в четверг приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево
ПРАЙМ 17:25
Гаджеты
Технологические компании ищут свою нишу на рынке здравоохранения
Технологические компании ищут свою нишу на рынке здравоохранения Эпидемия COVID-19 стала жесточайшей проверкой для бизнеса: кто-то ее не переживет, какие-то предприятия массово увольняют людей в надежде преодолеть кризис.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами
«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — отметил президент на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
РБК 11:02
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии
В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru 14:15
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Политика
США заблокировали проект России с осуждением вторжения в Венесуэлу
RT на русском 17:39
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM 06:22
Общество
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
ТагилСити.ру 13:16
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
Гаджеты
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов, заняв сразу три позиции.
Газета DAILY 16:12
Общество
Начинается прием заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Приём заявлений на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно начнётся с 20 мая.
Призыв (г. Владимир) вчера в 06:00
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Политика
Путин наградил Марию Захарову и Василия Небензю орденами Почета
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.
ТАСС 16:00
Общество
Власти Греции назвали дату начала туристического сезона
Туристический сезон в Греции начнется 15 июня, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации, передает Iefimerida.gr.
РБК 14:22
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Хоккей
СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене» и по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.
Известия 17:19
Музыка
Новый клип Little Big вошел в топ-5 самых просматриваемых в мире
Клип петербургской фрик-рейв группы Little Big, снятый на новую песню коллектива Hypnodancer, вошел в список самых просматриваемых клипов по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart.
Телеканал Санкт-Петербург 18 мая в 10:01
Общество
Пользователям приложения «Социальный мониторинг» начислено штрафов более чем на 216 миллионов рублей
Пользователям приложения "Социальный мониторинг", которое следит за передвижениями зараженных коронавирусом, начислено штрафов более чем на 216 миллионов рублей.
Эхо Москвы 14:03
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире
После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
РБК 17:49
Кино
Холли Берри сыграет в фильме-катастрофе с Джошем Гадом
Холли Берри присоединится к Джошу Гаду в фильме "Падение Луны".
ИА InterMedia 07:59
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ 18 мая в 11:03
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Футбол
Нападающий «Краснодара» переболел коронавирусом
20-летний российский форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в интервью для Sport24 подтвердил, что переболел коронавирусом.
REGNUM 17:16
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07