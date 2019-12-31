Политика

Lenta.ruLenta.ruСША направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов

Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает ТАСС.
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"Приблизительно 750 солдат будут направлены в регион немедленно, дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней", — написал глава Пентагона в Twitter
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