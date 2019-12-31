с чего всё началось

Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает ТАСС.

США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов

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