Политика
Lenta.ruСША направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов
Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает ТАСС.
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"Приблизительно 750 солдат будут направлены в регион немедленно, дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней", — написал глава Пентагона в Twitter.РИА Новости19:58
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С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
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ВИЧ становится более заразным из-за эволюционирования
Американские биологи из Калифорнийского университета путем исследования установили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) эволюционирует естественным путем и становиться намного более заразным.
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В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
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