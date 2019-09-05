Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, Саудовская Аравия запросила международную поддержку в целях защиты важнейшей инфраструктуры королевства. Содействие запросили и ОАЭ.

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Политика В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара повысился на 15 копеек — до 64,30 рубля. Курс евро вырос на 25 копеек и составил 70,98 рубля.

Здоровье Врачи рассказали, сколько сока можно выпить без вреда здоровью Около 200-300 миллилитров сока можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но людям, которые стремятся снизить свой вес, лучше отказаться от этого напитка, так как содержание сахара в нем достаточно высокое, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Происшествия В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Происшествия Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.

Энергетика Киев готов предложить «Газпрому» тариф на транзит газа в пределах $2,56-3,21 Действующий контракт на транзит газа из РФ в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Шоу-бизнес Климова показала Порошину в окружении Куценко и Бойко Екатерина Климова в блоге разместила фотографию, на которой она запечатлена с Марией Порошиной, Ярославом Бойко и Гошей Куценко.

Политика Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Политика В Белом доме заявили, что часть России оккупирована Украиной Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.

Происшествия Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Общество Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.

Наука Супергидрофобный материал сохранил свойства даже после тысячи сгибаний Ученые из Японии создали новый материал, сочетающий в себе уникальные гидрофобные свойства и возможность выдерживать многократную деформацию.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Армия и оружие Lockheed Martin показала мир «глазами» F-35 Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin выложила в Facebook ролик, демонстрирующий работу усовершенствованной электрооптической системы прицеливания Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Происшествия Суд арестовал угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину Напомним, 18 сентября мужчина, угрожающий взорвать мост Метро в Киеве, открыл стрельбу.