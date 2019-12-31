Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСША отправят еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Вашингтон отправит еще три тысячи военнослужащих на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности в отношениях с Тегераном, вызванной убийством американскими военными главы спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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США перебросят три тысячи военных на Ближний Восток

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США отправят военных на Ближний Восток после убийства Сулеймани

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США направят 3 тысячи военных на Ближний Восток

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США отправят на Ближний Восток дополнительные войска

РБК13:08

Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Газета.Ru13:07
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В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
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S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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В танце дети помладше изображали узников концлагеря, а те, кто постарше были офицерами-надзирателями СС.
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Армия и оружие

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Нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из Ирака

Крупные нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из иракской Басры.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
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BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел

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Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
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Глава якутского поселка Усть-Нера заплатит судебный штраф

Собранные Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для назначения главе муниципального образования "Поселок Усть-Нера" судебного штрафа.
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Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше

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Телеканал 360° 01 января в 11:28
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Белый дом назвал цель убийства Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
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Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
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Известия вчера в 13:03
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Ирина Шейк опубликовала первую в 2020 году пляжную фотографию

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Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия 19:33
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