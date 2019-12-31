Армия и оружие
Российская газетаСША отправят еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Вашингтон отправит еще три тысячи военнослужащих на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности в отношениях с Тегераном, вызванной убийством американскими военными главы спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Происшествия
Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
Армия и оружие
На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов
На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" .
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье
Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Гаджеты
Apple выпустит две модели iPhone SE 2
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Общество
Польские школьники поставили танец об Освенциме
В танце дети помладше изображали узников концлагеря, а те, кто постарше были офицерами-надзирателями СС.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Армия и оружие
Иранский дипломат приравнял убийство Сулеймани к началу войны
Twitter / @ raveenaujmaya Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Касема Сулеймани, командира подразделения "Аль-Кудс" КСИР, можно приравнять к началу войны.
Общество
Нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из Ирака
Крупные нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из иракской Басры.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Армия и оружие
Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск
Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
Армия и оружие
Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
Политика
BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел
Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Происшествия
Глава якутского поселка Усть-Нера заплатит судебный штраф
Собранные Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для назначения главе муниципального образования "Поселок Усть-Нера" судебного штрафа.
Здоровье
Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше
Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Политика
Белый дом назвал цель убийства Сулеймани
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
Технологии
В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк опубликовала первую в 2020 году пляжную фотографию
Вскоре Шейк порадовала своих поклонников, опубликовав фотографию, подписанную как "День первый".
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.