Общество
Московский КомсомолецСША отправят представителя в Эр-Рияд для стабилизации рынка нефти
Американский чиновник высокого ранга сообщил агентству Reuters, что Администрация США планирует направить своего представителя в Саудовскую Аравию в рамках усилий по стабилизации нефтяных цен. Чем непосредственно займется этот представитель не конкретизируется.
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Reuters: США направят в Эр-Рияд чиновника с целью стабилизации нефтяного рынка
Национальная служба новостей14:27
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