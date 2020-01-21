Американский чиновник высокого ранга сообщил агентству Reuters, что Администрация США планирует направить своего представителя в Саудовскую Аравию в рамках усилий по стабилизации нефтяных цен. Чем непосредственно займется этот представитель не конкретизируется.

США отправят представителя в Эр-Рияд для стабилизации рынка нефти

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