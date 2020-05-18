Коронавирус
Lenta.ruСША отправят в Россию аппараты ИВЛ
Вашингтон доставит медоборудование на безвозмездных условиях в ответ на просьбу Москвы помочь в борьбе с коронавирусом. Высокопоставленный представитель администрации США подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу.
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Трамп говорил, что после того, как США наладит массовое производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается.
— Сергей Рябков, российский дипломатИнтерфакс 06:23
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Наука
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
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Происшествия
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Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
Космос
Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль вчера в 10:18
Общество
Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Армия и оружие
Пятый самолет с российскими военными медиками вылетел из Сербии
Самолет с российскими военными медиками и спецтехникой на борту вылетел из Белграда в Россию. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
Экономика сегодня вчера в 06:13
Общество
В Иркутской области бесплатно раздадут защитные маски
Более двух миллионов защитных масок раздадут в Иркутской области, заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев 18 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 14:29
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам
«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся», — заявил он.
РБК 07:01
Финансы
Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза
Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза. Теперь они составляют 3,85 миллиарда долларов.
Piter.tv 16 мая в 09:28
Здоровье
ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом
Количество школьников, страдающих ожирением, снизилось в России за последние несколько лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья".
Газета.Ru 19:27
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Гаджеты
Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820
MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор.
Astera 07:30
Кино
Дэвид Аркетт появится в новом «Крике»
Кортни Кокс и Дэвид Аркетт сыграли в четвёртой картине франшизы.
Inc-news.ru 17:12
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости 05:40
Происшествия
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе «Амур» в ЕАО
18 мая в 10:00, в районе 1782 км 40 метров ФАД «Амур» Чита — Хабаровск, водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла» в сторону г. Облучье, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
РИА Биробиджан 19:32
Политика
Foreign Policy (США): Путин пользуется пандемией ради укрепления власти (Foreign Policy)
Санкт-Петербург, Россия — В воскресенье Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после США.
ИноСМИ 20:05
Общество
Китай возобновил строгий карантин в приграничном с Россией регионе
По словам жителей, новые карантинные меры оказались даже жестче тех, что были введены во время первой волны распространения инфекции в Китае.
Газета.Ru 19:45
Общество
Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
Киберспорт
Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром
Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ 10:29
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Гаджеты
Дизайн iPhone 12 показали на видео
Авторы YouTube-канала Concept Creator запечатлели на видео предполагаемый дизайн смартфона iPhone 12.
Вести.Ru 14:43
Политика
Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12