Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Читать в источнике
Комментировать995
с чего всё началось
Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе, сообщил
 на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.
АМИТЕЛвчера в 23:30

Подробнее о событии

МИД осудил «опасную игру» США из-за имитации ядерного ответа России

РБК05:10

В России отреагировали на воображаемый ядерный удар США

Lenta.ru03:33

МИД РФ назвал «опасной игрой» отработку США ответного ядерного удара по России

Коммерсантъ04:48

В Госдуме назвали учения США на случай ядерного удара России пиаром

РИА Новости06:40

Рябков: США затевают опасную игру, отрабатывая ядерный удар по России

ТАСС03:48

США отработали на учениях ядерный удар по России

Газета.Ru05:05

В Госдуме объяснили цель учений США на случай «ядерной войны» в Европе

RT на русском04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.
РИА Новости 01:31
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК 20 февраля в 11:44
Политика

Глава Минздрава Украины сбежала от эвакуированных из Уханя граждан

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая передумала ночевать в одном санатории с соотечественниками, которые были эвакуированы из китайского Уханя.
iReactor вчера в 15:52
Общество

На Украине предрекли снижение пенсий

REGNUM вчера в 22:14
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество

В Индии обнаружили более трёх тысяч тонн золота

Геологи обнаружили в Индии более трёх тысяч тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш.
RT на русском 07:23
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия 04:12
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Политика

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети

Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
ФАН 06:16
Футбол

Мариуполь — Заря 0:0 (1-й тайм)

Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
Ставка TV 06:20
Политика

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Lenta.ru 07:08
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.
РБК вчера в 23:55
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Происшествия

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 03:36
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
Общество

Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
161.ru 20 февраля в 01:45
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости вчера в 18:05
Общество

Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за остановки фильтровальной станции

Остановлена работа Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, из-за этого сокращена подача воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
РИА Новости 00:47
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»

Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Pravda.Ru 06:34
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
РБК вчера в 03:57
Происшествия

Застолье и стрельба — появились подробности смерти мужчины в доме экс-министра МИД Украины

Как сообщают украинские СМИ, смерть наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941, который является наградным оружием Кожары.
Rusvesna.su 07:20
Общество

Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу

19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Коммерсантъ 06:40
Общество

Грета Тунберг поддержала протестующих против смога в Красноярске

Ведомости 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное