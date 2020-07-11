Политика
REGNUMСША отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря
Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.
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Мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей. Америка поддерживает наших союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии в защите их суверенных прав на офшорные ресурсы.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости вчера в 14:52
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