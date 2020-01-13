Армия и оружие
ИзвестияПомпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
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Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея, которая в конце декабря объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Происшествия
На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения
Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.
Шоу-бизнес
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.
Политика
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Культура
В Перми завершился Рождественский турнир конкурса ледовых скульптур
11 января В Перми прошёл заключительный день работы мастеров рождественского турнира по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Футбол
Халк передал Семаку привет через Дугласа Сантоса
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Здоровье
Медики рассказали о признаке диабета, который во время еды появляется
Как сообщает Today News Ufa, специалисты отмечают, что ключевой симптом болезни можно обнаружить при приеме пищи.
Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Экономика
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов.
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Общество
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Авто
В России продажи автомобилей японских марок упали на 10%
Спорт
Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 500 м
Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
Происшествия
Следствие назвало причину крушения SSJ-100 в Шереметьево
Причиной крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево стали действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
Хоккей
Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»
Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.