Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПомпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
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Помпео возмущен обстрелом иракской авиабазы

ТАСС16:52

Госдеп требует возмездия после обстрела Ираном авиабазы США в Ираке

Московский Комсомолец18:11

США ответили на данные об обстреле авиабазы в Ираке

Газета.Ru14:22

Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке

Известия17:26

Помпео возмущён обстрелом авиабазы в Ираке

RT на русском16:54

Помпео возмутился обстрелом американской авиабазы в Ираке

РБК18:29

Госдеп: Мы возмущены новой атакой на авиабазу в Ираке

REGNUM17:28
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Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

RT на русском вчера в 18:18
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Шоу-бизнес

Певица Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея, которая в конце декабря объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
РЕН ТВ 17:55
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

News.ru 09:17
Происшествия

На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения

Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.
Коммерсантъ 19:52
Шоу-бизнес

Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.
Российская газета 09:52
Политика

Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Газета.Ru 10:38
Экономика

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС 16:13
Происшествия

Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы

Газета.Ru 09:31
Культура

В Перми завершился Рождественский турнир конкурса ледовых скульптур

11 января В Перми прошёл заключительный день работы мастеров рождественского турнира по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
АиФ Пермь вчера в 12:15
Футбол

Халк передал Семаку привет через Дугласа Сантоса

Телеканал Санкт-Петербург 11:50
Происшествия

В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора

Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
ТАСС 06:23
Здоровье

Медики рассказали о признаке диабета, который во время еды появляется

Как сообщает Today News Ufa, специалисты отмечают, что ключевой симптом болезни можно обнаружить при приеме пищи.
ToDay News Ufa 10:08
Политика

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Известия 18:42
Экономика

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов.
РБК 20:44
Кино

Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»

В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Дни24 11:21
Общество

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса

Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Kleo.ru 05:08
Армия и оружие

Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

REGNUM 14:07
Авто

В России продажи автомобилей японских марок упали на 10%

Автоновости дня вчера в 00:39
Спорт

Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 500 м

Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
RT на русском вчера в 08:35
Происшествия

Следствие назвало причину крушения SSJ-100 в Шереметьево

Причиной крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево стали действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова.
Lenta.ru 13:53
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 09 января в 18:19
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

REGNUM вчера в 00:34
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Газета.Ru вчера в 13:02
Политика

Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США

Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
Известия вчера в 21:30
Хоккей

Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»

Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Inc-news.ru 15:08
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
АБН 09 января в 16:57
Гаджеты

Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу

Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
iXBT.com вчера в 10:47
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
РИА Новости 20:43
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