Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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Персонал США не пострадал при обстреле авиабазы в Ираке

РЕН ТВ14:12

Стали известны подробности обстрела авиабазы в Ираке

Известия15:35

Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетной атаке

Газета.Ru15:35

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Военные США не присутствовали на обстрелянной базе Балад в Ираке

ТАСС15:53

США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке

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Авиабаза в Ираке подверглась обстрелу

Коммерсантъ12:54
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Политика

Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
ТАСС 14:35
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«Дылда» Кантемира Балагова получила приз на кинофестивале в США

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ФК «Ростов» просматривает защитника «Шинника»

Олег Кожемякин отправился с «желто-синими» на сборы в ОАЭ. ФК «Ростов» просматривает нового защитника.
Donday.ru 13:58
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РИА Новости 11:20
Армия и оружие

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Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2, 27 миллиарда рублей.
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Происшествия

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных

Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января.
REGNUM 14:16
Киберспорт

Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января

Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
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Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Авто

Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже

Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 93 тысяч юаней или чуть более 800 тысяч рублей.
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Общество

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
РИА Новости 06:28
Космос

На Венере еще могут существовать активные вулканы

Полит.ру 09 января в 03:30
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Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП

Позже Литвинова в своем Instagram сообщила, что она получила травму подбородка, но с ней все хорошо, так как доктор Кулиев наложил швы.
РБК 16:03
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
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Биатлонистка Мякяряйнен прокомментировала свою победу в масс-старте

News.ru 08:42
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Газета.Ru 15:27
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К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками

Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.
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Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

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Музей в Одессе ограбили дважды за выходные

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Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

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Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
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Зидан выиграл все финалы в качестве тренера «Реала»

Напомним, что Зидан впервые возглавил «Реал» в 2016 году.
Чемпионат 16:09
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
РБК 16:00
Политика

Президент Абхазии направил в парламент прошение об отставке

Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил в парламент республики прошение об отставке. Об этом сообщается на сайте абхазского главы.
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Повара рассказали, что не стоит заказывать в итальянском ресторане

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СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
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Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
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