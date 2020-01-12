Армия и оружие
Lenta.ruСтало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке
В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет
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На Венере еще могут существовать активные вулканы
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