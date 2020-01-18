Политика

Piter.tvPiter.tvСША ожидают от РФ попытки вмешательства в выборы в 2020 году

США ожидает, что Россия может попытаться вмешаться в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщил и.о. главы министерства внутренней безопасности страны Чед Вулф. Он отметил, что, якобы, в 2016 году США уже наблюдали вмешательство со стороны Москвы.
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с чего всё началось

Обвиняя Москву в давлении на выборы 2020 года, США раздувают костер инфовойны - Батюк

По словам и.о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Чедда Вульфа, Россия якобы уже вмешалась один раз в выборы в 2016 году и сделает это снова в 2020 году.
Экономика сегодня03:49

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В США заявили о готовности противодействовать «вмешательству РФ» в выборы 2020 года

Life.ruвчера в 23:01

Власти США ожидают, что Россия постарается вмешаться в президентские выборы в этом году

Эхо Москвывчера в 23:30

В министерстве внутренней безопасности США заранее решили бояться вмешательства России в выборы-2020

Комсомольская правдавчера в 23:04

США взялись за арсенал холодной войны

Взгляд.ру06:40

В США ожидают от РФ попыток вмешаться в выборы 2020 года

ФедералПрессвчера в 22:28

В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

Газета.Ruвчера в 21:59

В МВБ США утверждают, что Россия попытается вмешаться в выборы в 2020 году

ТАССвчера в 21:32
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Общество

Перед отставкой Медведев выделил 127 млрд рублей на атомный ледокол

РЕН ТВ 16 января в 23:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
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Клим Шипенко объяснил успех комедии «Холоп»

Дни24 16 января в 04:38
Единоборства

Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе

В главном бою первого турнира 2020 года сразятся иралндец Конор Макгрегор и америкаец Дональд Энтони Серроне.
Turkmenportal 06:49
Политика

Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
РБК 17:57
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Политика

Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 16:50
Происшествия

В Самаре локализовали пожар в ресторане

РИА Новости 13:03
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Наука

Представлены доказательства, что весь мозг задействован в обучении

Ученые представлены доказательства, что в моторном обучении задействован весь мозг Как сообщает ToDay News Ufa, ученые провели интересный эксперимент.
ToDay News Ufa 01:46
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам

С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
МедиаЗавод вчера в 06:50
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

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Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева рассказала в Сети о «страшном» заболевании

Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
iReactor 17:56
Хоккей

Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ

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Шоу-бизнес

Больничные фото выпавшей из окна модели Кристины Пунтус слили в Сеть

Больничные фото выпавшей из окна модели Кристины Пунтус слили в Сеть Возлюбленная внука Никиты Михалкова пришла в себя после произошедшего.
Экспресс газета вчера в 23:43
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
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Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
ToDay News Ufa 14:18
Футбол

Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.
RT на русском 10:27
Армия и оружие

В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам

Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.
Евразия Daily 10:29
Футбол

Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом

Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Газета.Ru 07:14
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета вчера в 01:55
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Появился трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниелом Рэдклиффом

News.ru 16 января в 09:54
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Унион» и упрочил лидерство в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» набрал 40 очков и упрочил лидерство в чемпионате. Второй идет «Боруссия» из Менхенгладбаха, у которой 35 очков.
ProstoProSport 14:17
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru 16 января в 18:39
Гаджеты

NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060

Игромания.ру вчера в 04:16
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Неон, секс и церковь. Как зрители оценили сериал «Новый папа»

Аргументы и Факты вчера в 07:45
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