По словам и.о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Чедда Вульфа, Россия якобы уже вмешалась один раз в выборы в 2016 году и сделает это снова в 2020 году.

с чего всё началось

США ожидает, что Россия может попытаться вмешаться в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщил и.о. главы министерства внутренней безопасности страны Чед Вулф. Он отметил, что, якобы, в 2016 году США уже наблюдали вмешательство со стороны Москвы.

США ожидают от РФ попытки вмешательства в выборы в 2020 году

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