Армия и оружие
РБКСША перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
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с чего всё началось
В свою очередь, The Wall Street Journal (WSJ) напоминает, что в 2019 году группа B-52 некоторое время находилась на авиабазе США в Катаре, однако затем была выведена из этой страны.РБК02:54
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Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
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Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
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Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Футбол
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Шоу-бизнес
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Равшана Куркова решила последовать этому тренду и отправилась на Бали в компании совладельца одного из боксерских клубов столицы Сергея Амаряна.
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Происшествия
В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии
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Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
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Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана
США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН.
Общество
Более 600 единиц оружия изъято у калужан за 2019 год
Около 720 лицензий и разрешений аннулировано, свыше 600 единиц изъято в Калужской области за 2019 год, сообщили в Росгвардии по Калужской области.
Общество
Брачный возраст в России могут скорректировать
Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, цель которого скорректировать минимальный возраст для вступления в брак и уточнить основания, на которых несовершеннолетние могут вступить в брак.
Политика
WP узнала о подготовке США санкций против Ирака
Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
Здоровье
Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России
Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Кино
Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Происшествия
Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Происшествия
Глава УФСИН Тувы избил подчиненного за отказ от гнилой рыбы
Как рассказал Монгуш в видеообращении, размещенном на Youtube-канале «Права человека», история началась в 2018 году, когда руководство пригрозило ему увольнением за отказ принимать гнилую рыбу для питания заключенных.
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Самсонова одолела чемпионку US Open-2017 на турнире в Брисбене
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.