Армия и оружие

РБКРБКСША перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
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с чего всё началось
В свою очередь, The Wall Street Journal (WSJ) напоминает
, что в 2019 году группа B-52 некоторое время находилась на авиабазе США в Катаре, однако затем была выведена из этой страны.
РБК02:54

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США перебросили B-52 ближе к Ирану

ТК Звезда04:10

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WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

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Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
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