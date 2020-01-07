США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

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