Армия и оружие

РБКРБКСША перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
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WSJ: США направят дополнительные войска и самолеты на Ближний Восток

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США перебросили B-52 поближе к Ирану

Вести.UZ05:31
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:57, Ашберн
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