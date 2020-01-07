Армия и оружие
РБКСША перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:57, Ашберн
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Политика
Путин в Стамбуле откроет «Турецкий поток»
Участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» примет президент РФ Владимир Путин, сообщает 7 января пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Вторая жена вернулась ухаживать за больным Джигарханяном из США
После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади
В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Теннис
Шарапова проиграла 53-й ракетке мира на старте турнира WTA в Брисбене
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Энергетика
Что может произойти с ценами на нефть в 2020 году
«Как ожидается, сокращение добычи более чем на 1,7 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ будет в полной мере выполнено, что поспособствует снижению объёмов мировых поставок сырья в 2020 году и позволит сохранить цены в среднем на уровне $64 за баррель», — рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Футбол
34-летний Коларов продлил контракт с «Ромой»
Защитник «Ромы» Александар Коларов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте римлян.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Космос
Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос
Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Футбол
Заа ведет переговоры с «Баварией»
Агенты нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа провели предварительные переговоры с мюнхенской «Баварией», сообщает Sky Sports.
Хоккей
Спартак — СКА 2:1 (2-й период)
Хоккейная команда из Санкт-Петербурга СКА начала гостевой матч в рамках чемпионата КХЛ: спортсмены сразятся со столичным «Спартаком».
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Политика
Иран отказался от «последнего ключевого ограничения» в ядерной сделке
Иран отказался от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, которое касается количества центрифуг», передает РИА Новости.
Футбол
Фабрегас назвал Мане лучшим игроком АПЛ
Хавбек монегасков отвечая на вопросы своих подписчиков в Твиттере назвал форварда "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком АПЛ в данный момент.
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
Политика
Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Авто
Составили топ-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором
На третьей строчке - Nissan X-Trail с бесступенчатой КПП Jatco JF011E, работающей в связке с бензиновыми двигателями на 2,0 и 2,5 литра.
Общество
В Омске детям подарили конфеты с Путиным
Политика
Reuters: Частный международный медцентр «Согаз» в Петербурге лечит российских наемников, раненых в Сирии и Ливии
Частный международный медицинский центр "Согаз" в Санкт-Петербурге лечит российских наемников, раненых в секретных военных операциях в Сирии, Ливии и других странах, - утверждает агентство Reuters, которое провело собственное расследование.