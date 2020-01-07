Армия и оружие
Газета.RuСША отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
По всей стране проходят протесты против действий США. Вашингтон тем временем начал переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия - оттуда самолеты в случае необходимости смогут нанести удар по Ирану.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Футбол
Алланазаров: «„Краснодар“ расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»
Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу.
Экономика
Цены года: Как подорожают товары и услуги в Карелии в 2020 году
Власти Карелии ожидают, что потребительские цены в республике в 2020 году вырастут на 4% - так же как в 2019 году.
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сингл
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Шоу-бизнес
Джигарханян перестал узнавать родственников
Народный артист СССР Армен Джигарханян перестал узнавать родственников, заявила в эфире программы «Пусть говорят» бывшая возлюбленная актёра пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Экономика
На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Армия и оружие
Посольство США и аэропорт в Багдаде подверглись ракетной атаке
Происшествия
Солдат НАТО устроил дебош в Таллине
Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Политика
Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Ранее польские СМИ сообщали, что отказ Дуды связан с иной причиной – якобы польский лидер не намерен посещать форум из-за визита туда президента России Владимира Путина.
Гаджеты
CES 2020: смартфон OnePlus Concept One получил камеру-невидимку
В результате, задняя панель корпуса как бы лишена «глазков» многокомпонентной камеры. Секрет разработки — полоска электрохромного стекла.
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери
Житель Московской области арестован по обвинению в изнасиловании 10-летней дочери, сообщила пресс-служба СК по региону.
Гаджеты
Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном
США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям
Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для пожилых людей.
Космос
Астрономы обнаружили эпическое столкновение нейтронных звезд
Астрономы рассказали о гигантской катастрофе, зафиксированной телескопами. Речь идет об эпическом столкновении нейтронных звезд.
Политика
Франция перезапустит экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
Происшествия
В Тамбовской области погибли четыре человека в ДТП на трассе Р-22
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе в Тамбовской области, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в отделении пропаганды ГИБДД по региону.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов
Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.