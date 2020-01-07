Армия и оружие
Национальная служба новостейСША перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штaты нaчaли переброску своих стрaтегических бомбaрдировщиков B-52 с aвиaбaзы в Луизиaне нa остров Диего-Гaрсия в Индийском океaне. Об этом сообщaет Газета.ру со ссылкой на Fox News.
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Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
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