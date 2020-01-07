Армия и оружие
Газета.RuСША отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
Читать в источнике
Оценить330
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Гаджеты
18 смартфонов Huawei получат Android 10
На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.
Политика
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов
Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала свой дом в Майами
В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Политика
В Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани.
Общество
Организаторы шоу «Снежная королева» не вернут деньги за билеты
6 января в ледовой арене «Трактор» состоялось новогоднее интерактивное шоу «Снежная Королева». Всего было три показа: в 12, 15 и 18 часов.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля открыл стрельбу по детям из-за того, что они бросили в его машину снежок.
Общество
В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка
Шоу-бизнес
Поклонники нашли несостыковки в истории борьбы Заворотнюк с раком
Поклонники нашли некоторые несостыковки в истории борьбы актрисы Анастасии Заворотнюк с раком головного мозга.
Происшествия
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Кино
Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Религия
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин поздравил православных граждан страны с Рождеством Христовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Политика
В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Гаджеты
Названы 10 самых производительных смартфонов 2019 года
Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Гаджеты
Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Общество
Сеть популярных магазинов предупредила петербуржцев о мошенниках
В пресс-службе сети магазинов «Вкусвилл» предупреждают своих клиентов о новом способе мошенничества, с помощью которого злоумышленники крадут личные данные доверчивых покупателей.
Футбол
Российский миллиардер может купить украинский футбольный клуб
Российский предприниматель Михаил Фридман изучает возможность покупки львовского футбольного клуба "Карпаты" – об этом сообщил фан-сайт команды, ссылаясь на собственные источники.
Политика
Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.