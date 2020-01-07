Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
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США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

Lenta.ru03:12

СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану

РИА Новости07:00

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Газета.Ru05:36

WSJ: США направят дополнительные войска и самолеты на Ближний Восток

ТАСС07:12

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

РБК02:54

СМИ сообщили о намерении США направить шесть самолетов и 200 военных на Ближний Восток

Взгляд.ру02:05

США направят дополнительные самолеты и военных на Ближний Восток

Известия01:51
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США перебросили B-52 поближе к Ирану

Вести.UZ05:31
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Общество

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Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
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Организаторы шоу «Снежная королева» не вернут деньги за билеты

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Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля открыл стрельбу по детям из-за того, что они бросили в его машину снежок.
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В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка

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Поклонники нашли несостыковки в истории борьбы Заворотнюк с раком

Поклонники нашли некоторые несостыковки в истории борьбы актрисы Анастасии Заворотнюк с раком головного мозга.
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Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
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Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Кино

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В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
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Президент России Владимир Путин поздравил православных граждан страны с Рождеством Христовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
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Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
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В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
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В Пакистане потерпел крушение истребитель, пилоты погибли

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Гаджеты

Названы 10 самых производительных смартфонов 2019 года

Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.
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Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»

Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
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Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор

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В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

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Сеть популярных магазинов предупредила петербуржцев о мошенниках

В пресс-службе сети магазинов «Вкусвилл» предупреждают своих клиентов о новом способе мошенничества, с помощью которого злоумышленники крадут личные данные доверчивых покупателей.
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Российский предприниматель Михаил Фридман изучает возможность покупки львовского футбольного клуба "Карпаты" – об этом сообщил фан-сайт команды, ссылаясь на собственные источники.
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Политика

Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
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Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
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