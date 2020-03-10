Армия и оружие
РИА НовостиСША перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США. Бомбардировщики, количество которых не названо, в понедельник прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах.
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ВВС США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit
Комсомольская правдавчера в 20:22
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Здоровье
В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Экономика
Курс рубля обвалился вслед за ценами на нефть
Курс рубля в ночь на 9 марта резко упал по отношению к доллару и евро на фоне обрушения цен на нефть, вызванного выходом России из сделки ОПЕК+, передает РИА "Новости".
Киберспорт
The Persistence VR игра на выживание появится на консолях этим летом
Игра дебютирует этим летом на таких платформах, как PlayStation 4, ПК (с поддержкой VR-гарнитуры), Nintendo Switch и Xbox One.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Армия и оружие
Forbes нашел слабое место в системе ПРО США
Энергетика
Bloomberg заявил о готовности «Роснефти» увеличить добычу нефти
После окончания сделки ОПЕК+ крупнейшая российская нефтяная компания будет наращивать добычу в соответствии со своими целями развития, пишет американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Финансы
Куликов спрогнозировал вероятный рост нефтяных цен в этом году
«Российская экономика в 2020 году не только и не столько пострадает от падения нефтяных цен, сколько почувствует замедление экономик стран торговых партнеров и временное сокращение мирового туризма», – заявил эксперт.
Происшествия
В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Армия и оружие
Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»
Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.
Экономика
Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках
Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк.
Авто
Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона
Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Армия и оружие
Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»
Минобороны восстановит попавший под сокращение «медицинский спецназ».
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Экономика
Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах
Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Гаджеты
В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови
Владельцы новых поколений Apple Watch смогут устанавливать уровень содержания кислорода, при котором гаджет будет слать уведомление на телефон.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Здоровье
К телу не подошьешь: почему студенты-медики лишены трупов
Почему получение трупа для научных целей стало проблемой и как сегодня учатся будущие врачи — выяснили «Известия».
Экономика
Алена Водонаева назвала тех, кто заработает на падении курса рубля
Модель Алена Водонаева в своем телеграм-канале заявила, что падение курса рубля в первую очередь выгодно российским нефтегазовым компаниям.
Политика
В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.
Здоровье
Врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия Росгвардии
Российских врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия в Росгвардию.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.