Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США. Бомбардировщики, количество которых не названо, в понедельник прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах.
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США перебросили на Азорские острова тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit

РБКвчера в 22:46

Соединенные Штаты перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit

ТАССвчера в 20:23

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

РИА Новостивчера в 19:32

США направили в Европу бомбардировщики B-2

Российская газетавчера в 20:20

Пентагон перебросил в Европу стратегические бомбардировщики B-2

Московский Комсомолецвчера в 19:47

ВВС США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit

Комсомольская правдавчера в 20:22

США перебросили бомбардировщики B-2 Spirit в Европу

РЕН ТВвчера в 19:26
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Здоровье

В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Говорит Москва вчера в 12:40
Экономика

Курс рубля обвалился вслед за ценами на нефть

Курс рубля в ночь на 9 марта резко упал по отношению к доллару и евро на фоне обрушения цен на нефть, вызванного выходом России из сделки ОПЕК+, передает РИА "Новости".
ЗакC.Ру вчера в 03:23
Киберспорт

The Persistence VR игра на выживание появится на консолях этим летом

Игра дебютирует этим летом на таких платформах, как PlayStation 4, ПК (с поддержкой VR-гарнитуры), Nintendo Switch и Xbox One.
Megaobzor.com 00:50
Общество

Вступил в силу новый формат ОСАГО

Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Коммерсантъ 08 марта в 06:28
Общество

В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Мослента вчера в 07:10
Армия и оружие

Forbes нашел слабое место в системе ПРО США

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:16
Энергетика

Bloomberg заявил о готовности «Роснефти» увеличить добычу нефти

После окончания сделки ОПЕК+ крупнейшая российская нефтяная компания будет наращивать добычу в соответствии со своими целями развития, пишет американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
ФАН вчера в 14:56
Финансы

Куликов спрогнозировал вероятный рост нефтяных цен в этом году

«Российская экономика в 2020 году не только и не столько пострадает от падения нефтяных цен, сколько почувствует замедление экономик стран торговых партнеров и временное сокращение мирового туризма», – заявил эксперт.
ФАН вчера в 22:41
Происшествия

В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля

По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
RT на русском 07 марта в 15:35
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Daily Storm вчера в 05:34
Армия и оружие

Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»

Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.
Life.ru 07 марта в 06:54
Экономика

Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках

Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк.
Ведомости 01:08
Авто

Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона

Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.
SpeedMe 00:35
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Общество

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Армия и оружие

Минобороны заново сформирует «медицинский спецназ»

Минобороны восстановит попавший под сокращение «медицинский спецназ».
Комсомольская правда 00:58
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Общество

Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
Экономика

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Lenta.ru вчера в 17:57
Гаджеты

В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

Владельцы новых поколений Apple Watch смогут устанавливать уровень содержания кислорода, при котором гаджет будет слать уведомление на телефон.
ИнфоСМИ вчера в 06:35
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Здоровье

К телу не подошьешь: почему студенты-медики лишены трупов

Почему получение трупа для научных целей стало проблемой и как сегодня учатся будущие врачи — выяснили «Известия».
Известия вчера в 17:02
Экономика

Алена Водонаева назвала тех, кто заработает на падении курса рубля

Модель Алена Водонаева в своем телеграм-канале заявила, что падение курса рубля в первую очередь выгодно российским нефтегазовым компаниям.
Телепрограмма вчера в 23:14
Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Lenta.ru вчера в 23:48
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.
РИА Новости вчера в 18:27
Здоровье

Врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия Росгвардии

Российских врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия в Росгвардию.
Газета.Ru вчера в 11:43
Происшествия

В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 05:23
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