Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США. Бомбардировщики, количество которых не названо, в понедельник прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

РИА Новостивчера в 19:32

Соединенные Штаты перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit

ТАССвчера в 20:23

США перебросили бомбардировщики B-2 Spirit в Европу

РЕН ТВвчера в 19:26

Пентагон перебросил в Европу стратегические бомбардировщики B-2

Московский Комсомолецвчера в 19:47

США перебросили на Азорские острова тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit

РБКвчера в 22:46

США направили в Европу бомбардировщики B-2

Российская газетавчера в 20:20

ВВС США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit

Комсомольская правдавчера в 20:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:05, Ашберн
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 08:03
Армия и оружие

В России начали заново формировать «медицинский спецназ»

В России начали заново формировать «медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение.
Lenta.ru вчера в 23:06
Здоровье

«Нормально испытывать хандру первые 10 дней»: что такое постродовая депрессия и как ее лечить

Ведь постродовая депрессия может закончиться гибелью женщины, не выдержавшей натиск радикальных перемен.
45.ru вчера в 23:00
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

К 14:11 мск доллар составляет 74,86 рубля, а евро — 85,44 рубля. Курс рубля продолжает снижаться на рынке Forex к доллару и евро.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:25
Происшествия

Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске

Полиция Иркутска проводит проверку инцидента в аптеке, в которой посетительница устроила погром.
ИА Альтаир вчера в 23:21
Политика

В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
РБК вчера в 23:09
Энергетика

МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель

Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Красная весна вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями

Рэпер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в психушке.
Известия вчера в 20:31
Общество

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.
Lenta.ru вчера в 19:16
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с форвардом Чоном

«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Тахитом Чоном.
Бомбардир.ру вчера в 16:19
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
RT на русском вчера в 08:05
Происшествия

В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей

REGNUM вчера в 22:47
Технологии

Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10

В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Astera вчера в 03:39
Общество

Си Цзиньпин поехал с инспекцией в Ухань

Zuma / TASS Председатель КНР Си Цзиньпин поехал с инспекционной проверкой в китайский город Ухань, с которого началась эпидемия коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 23:48
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Общество

Уголовные дела против Дмитрия Захарченко

В 2017 году суд конфисковал эти деньги и другое имущество полковника и его близких, в том числе 13 квартир, 14 машино-мест и автомобили на 800 млн руб. Дмитрий Захарченко проходил по нескольким делам.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Происшествия

Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге

Газета.Ru 08 марта в 05:26
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Газета.Ru 08 марта в 20:39
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Pravda.Ru вчера в 03:22
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия вчера в 23:14
Происшествия

В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек

Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
РИА Новости вчера в 03:14
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
Общество

В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Мослента вчера в 07:10
Армия и оружие

В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

REGNUM 08 марта в 10:11
Киберспорт

Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4

В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
3DNews вчера в 15:18
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Энергетика

США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках

Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими.
ТАСС вчера в 20:56
Экономика

Почему обвалился рубль и что будет дальше: объясняем коротко

Падение рубля произошло потому, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти.
45.ru вчера в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное