Армия и оружие
РИА НовостиСША перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США. Бомбардировщики, количество которых не названо, в понедельник прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
ВВС США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit
Комсомольская правдавчера в 20:22
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:05, Ашберн
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
В России начали заново формировать «медицинский спецназ»
В России начали заново формировать «медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение.
Здоровье
«Нормально испытывать хандру первые 10 дней»: что такое постродовая депрессия и как ее лечить
Ведь постродовая депрессия может закончиться гибелью женщины, не выдержавшей натиск радикальных перемен.
Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
К 14:11 мск доллар составляет 74,86 рубля, а евро — 85,44 рубля. Курс рубля продолжает снижаться на рынке Forex к доллару и евро.
Происшествия
Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске
Полиция Иркутска проводит проверку инцидента в аптеке, в которой посетительница устроила погром.
Политика
В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа.
Общество
СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Шоу-бизнес
Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями
Рэпер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в психушке.
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с форвардом Чоном
«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Тахитом Чоном.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
Происшествия
В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Общество
Си Цзиньпин поехал с инспекцией в Ухань
Zuma / TASS Председатель КНР Си Цзиньпин поехал с инспекционной проверкой в китайский город Ухань, с которого началась эпидемия коронавируса.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Уголовные дела против Дмитрия Захарченко
В 2017 году суд конфисковал эти деньги и другое имущество полковника и его близких, в том числе 13 квартир, 14 машино-мест и автомобили на 800 млн руб. Дмитрий Захарченко проходил по нескольким делам.
Происшествия
Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Происшествия
В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек
Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Армия и оружие
В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4
В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Энергетика
США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках
Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими.
Экономика
Почему обвалился рубль и что будет дальше: объясняем коротко
Падение рубля произошло потому, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти.