США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США. Бомбардировщики, количество которых не названо, в понедельник прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Здоровье Ограничения из-за коронавируса распространили на всю Италию Власти Италии распространили чрезвычайные меры в связи с коронавирусом на всю территорию страны, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на телеобращение премьер-министра Джузеппе Конте.

Общество Захарченко опроверг обвинения по новому делу Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в колонии по статье за коррупцию, заявил, что не знает, какими нужно обладать полномочиями для получения «откатов» в полтора миллиарда рублей в 2007 году.

Общество В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.

Финансы ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков "Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.

Общество Мишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает "Коммерсантъ".

Экономика Индекс Мосбиржи обвалится ниже 2600 пунктов Американский индекс широкого рынка S & P 500 вырос с 2954,22 п. до 2972,37 п. Коронавирус продолжает разрушать рынки.

Экономика Названы самые экономически здоровые регионы России По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.

Армия и оружие В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3 Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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Энергетика Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.