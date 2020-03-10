Армия и оружие
РИА НовостиСША перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США. Бомбардировщики, количество которых не названо, в понедельник прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах.
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ВВС США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit
Комсомольская правдавчера в 20:22
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Экономика
Курс доллара превысил 74 рубля на фоне обрушения цен на нефть
На сегодняшних торгах курс доллара США к российскому рублю составил 74, 26 рубля, курс евро - 85, 11 рубля.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Происшествия
Власти США разрешили лайнеру, где нашли коронавирус, войти в порт
Общество
На сайте Минобороны появилось более 27 млн записей об участниках ВОВ
Записи и фотографии публикуются в рамках мультимедийного проекта «Дорога памяти».
Здоровье
Ограничения из-за коронавируса распространили на всю Италию
Власти Италии распространили чрезвычайные меры в связи с коронавирусом на всю территорию страны, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на телеобращение премьер-министра Джузеппе Конте.
Общество
Захарченко опроверг обвинения по новому делу
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в колонии по статье за коррупцию, заявил, что не знает, какими нужно обладать полномочиями для получения «откатов» в полтора миллиарда рублей в 2007 году.
Общество
В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата
Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Финансы
ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков
"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.
Общество
Мишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает "Коммерсантъ".
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Экономика
Индекс Мосбиржи обвалится ниже 2600 пунктов
Американский индекс широкого рынка S & P 500 вырос с 2954,22 п. до 2972,37 п. Коронавирус продолжает разрушать рынки.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров
Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Здоровье
Названо безопасное для здоровья количество яиц в день
Умеренное потребление — до одного яйца в день — не принесет никакого вреда здоровью, в частности сердечно-сосудистой системе.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном
Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Здоровье
Более 20 жителей Челнов, прибывших из стран с коронавирусом, находятся под наблюдением медиков
В Набережных Челнах под наблюдением медиков находится 21 человек, прибывший из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Космос
Маск допустил возможность не дожить до отправки корабля SpaceX на Марс
Американский бизнесмен Илон Маск обеспокоился тем, что SpaceX не успеет отправить корабль на Марс до его смерти.
Армия и оружие
В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3
Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Общество
Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году
Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Происшествия
На Украине в окно поезда Львов — Москва бросили камень
На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.