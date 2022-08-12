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США перебросят элитную воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы» на восточный фланг НАТО

Пентагон в рамках укрепления восточного фланга НАТО перебросит в Европу военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, сообщило постпредство страны в НАТО в Twitter.
Lenta.ru
Отмечается, что около 2400 солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.
Известия
В конце июня лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине.
РИА Новости
Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.
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США перебросят в Европу элитную воздушно-десантную дивизию для усиления восточного фланга НАТО
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США сообщили о скорой переброске элитной дивизии в ЕС для усиления восточного фланга НАТО
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США перебросят в ЕС элитную воздушно-десантную дивизию для усиления восточного фланга НАТО
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