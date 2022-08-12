Lenta.ruСША перебросят элитную воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы» на восточный фланг НАТОПентагон в рамках укрепления восточного фланга НАТО перебросит в Европу военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, сообщило постпредство страны в НАТО в Twitter.Lenta.ruОтмечается, что около 2400 солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.ИзвестияВ конце июня лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине.РИА НовостиПрезидент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильShraibikus NewsИнфоСМИИзвестияРК-НьюсREGNUMФАНПолитика СегодняЦарьградГЛАС.RUНародные новостиПолитическая ЭкспертизаВоенное делоПодробнее о событииСША перебросят в Европу элитную воздушно-десантную дивизию для усиления восточного фланга НАТОИзвестиявчера в 09:44США сообщили о скорой переброске элитной дивизии в ЕС для усиления восточного фланга НАТОГазета.Ruвчера в 09:24США перебросят в ЕС элитную воздушно-десантную дивизию для усиления восточного фланга НАТОРИА Новостивчера в 08:39Newsweek: США перебросили в Европу десантные подразделения после слов КириенкоФАНвчера в 09:03США перебросят в ЕС 101-ю воздушно-десантную дивизию для усиления восточного фланга НАТОBanki Loansвчера в 07:22Newsweek: Америка перебросила в Европу 101-ю дивизию десантников после слов КириенкоВ Татарстаневчера в 06:41Newsweek: Штаты перебросили в ЕС элитную 101-ю дивизию ВДВ после высказываний КириенкоNVLвчера в 05:59Показать ещёОценить997Поделиться