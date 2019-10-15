США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж. После того как оттуда уйдут американцы, там должны обосноваться российские силы, пишет журнал Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

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