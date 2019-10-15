Армия и оружие

РБКРБКNewsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж. После того как оттуда уйдут американцы, там должны обосноваться российские силы, пишет журнал Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.
Читать в источнике
Комментировать197

Подробнее о событии

В Пентагоне заявили о передаче очищенного от курдов Манбиджа под контроль РФ

ФАН10:50

Американцы сдали сирийский город российским войскам

URA.Ruвчера в 23:28

США передают контроль над Манбиджем русским и спешно отступают

REGNUMвчера в 19:53

США передадут РФ контроль над Манбиджем на фоне военной операции Турции в Сирии

Народные новостивчера в 20:29

СМИ: США передадут Москве контроль над Манбиджем

Московский Комсомолецвчера в 20:01

Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

РБКвчера в 20:32

СМИ: США передадут России контроль над Манбиджем на фоне наступления турецких ВС

ТАССвчера в 19:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

ТАСС 04:28
Политика

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
ТАСС 10:40
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Армия и оружие

В России стартуют стратегические учения «Гром-2019»

RT на русском 07:23
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Космос

Опубликован редкий снимок галактики в форме «летающей тарелки»

NASA опубликовало редкий снимок спиральной галактики, которую удалось снять с помощью космического телескопа Hubble.
ТК Звезда 08:13
Политика

В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву

Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев проинформировал о том, что россиянку Анну Богачеву, о задержании которой на территории республики стало известно ранее, освободили.
Журналистская правда 10:17
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Происшествия

Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru 10:34
Футбол

Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Космос

Роскосмос отправит на Луну внука робота Федора

Пятый канал 01:28
Общество

Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
ТАСС 07:28
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия

В Индии нашли похороненного заживо младенца

В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Lenta.ru вчера в 23:04
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Армия и оружие

В России тяжелые беспилотники приравняют к обычным самолетам

Минобороны РФ собирается включить в реестр госавиации все беспилотники, весящие больше 10 тонн.
Актуальные Новости 06:40
Происшествия

В Ставрополе прошли обыски и допросы у сторонников Навального

Во вторник, 15 октября, в России массово проходят обыски у сторонников Алексея Навального, многих вызвали на допросы.
Блокнот Ставрополь 05:22
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Армия и оружие

Канал ABC выдал учения США за атаку турецкой армии в Сирии

ТК Звезда 00:35
Здоровье

Медведев дал поручения регионам по национальным проектам

Реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" в регионах обсудили на заседании президиума профильного Совета при Президенте России под руководством Дмитрия Медведева.
Крым 24 вчера в 17:01
Армия и оружие

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

РБК 13 октября в 13:38
Авто

На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari

Автоновости дня вчера в 02:54
ЖКХ

В России изменят схему оплаты ЖКХ

1. Новый прядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Lenta.ru 07:43
Армия и оружие

Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии

На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ 13 октября в 20:50
Футбол

Форвард Соболев может перейти в турецкий «Бешикташ»

Интерес к форварду проявляет «Бешикташ», сообщает Fotospor.
Свободная Пресса 07:19
Политика

Опубликован «план Даллеса» против Навального

Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное