Армия и оружие
RuNews24.ruСША передадут России контроль над сирийским Манбиджем
Ранее сообщалось, что американские военные ушли в Ирак через север Сирии, по пути столкнувшись с сирийскими военными. В Пентагоне также заявляли, что войска США оказались в ловушке между наступающими турками и сирийцами, которых поддерживает Москва.
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США передадут РФ контроль над Манбиджем на фоне военной операции Турции в Сирии
Народные новостивчера в 20:29
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Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Политика
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.
Народные новости 05:58
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в САР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео.
УтроNews 01:53
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Технологии
Россия вошла в топ-5 стран по атакам на умные устройства
Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или использования их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий.
News.ru 09:24
Общество
Мать убитой девочки в Саратове записала видеообращение
Гараж принадлежал не ему, поэтому злоумышленник испугался и убил девочку.
Ivbg.ru 05:44
Хоккей
Овечкин признан 3-й звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»
Sport24.ru вчера в 20:43
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую
В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.
Телепрограмма 03:52
Происшествия
СК подтвердил задержание нового фигуранта «московского дела»
В Москве следователи задержали нового фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за акции протеста 27 июля — Александра Мыльникова.
РБК 09:21
Политика
ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам
Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Общество
В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы МОУ СОШ №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Шоу-бизнес
Анна Курникова намекнула, что вышла замуж за Энрике Иглесиаса
Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в гражданском браке уже много лет, а относительно недавно спортсменка и звездный певец стали родителями детей-близнецов.
Bimru.ru вчера в 10:51
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Известия 08:01
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38