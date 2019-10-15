Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruСША передадут России контроль над сирийским Манбиджем

Ранее сообщалось, что американские военные ушли в Ирак через север Сирии, по пути столкнувшись с сирийскими военными. В Пентагоне также заявляли, что войска США оказались в ловушке между наступающими турками и сирийцами, которых поддерживает Москва.
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США передадут сирийский город Манбидж России

Газета.Ru03:04

Американцы сдали сирийский город российским войскам

URA.Ruвчера в 23:28

США передадут РФ контроль над Манбиджем на фоне военной операции Турции в Сирии

Народные новостивчера в 20:29

Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

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СМИ: США передадут Москве контроль над Манбиджем

Московский Комсомолецвчера в 20:01

США передают контроль над Манбиджем русским и спешно отступают

REGNUMвчера в 19:53

СМИ: США передадут России контроль над Манбиджем на фоне наступления турецких ВС

ТАССвчера в 19:19
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Политика

В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США

Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Политика

Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»

Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Футбол

Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020

Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.
Народные новости 05:58
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

РБК 08:03
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Известия 08:57
Политика

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в САР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео.
УтроNews 01:53
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Технологии

Россия вошла в топ-5 стран по атакам на умные устройства

Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или использования их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий.
News.ru 09:24
Общество

Мать убитой девочки в Саратове записала видеообращение

Гараж принадлежал не ему, поэтому злоумышленник испугался и убил девочку.
Ivbg.ru 05:44
Хоккей

Овечкин признан 3-й звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»

Sport24.ru вчера в 20:43
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия

В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую

В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.
Телепрограмма 03:52
Происшествия

СК подтвердил задержание нового фигуранта «московского дела»

В Москве следователи задержали нового фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за акции протеста 27 июля — Александра Мыльникова.
РБК 09:21
Политика

В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

РИА Новости 08:22
Политика

ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам

Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Общество

В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы МОУ СОШ №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Шоу-бизнес

Анна Курникова намекнула, что вышла замуж за Энрике Иглесиаса

Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в гражданском браке уже много лет, а относительно недавно спортсменка и звездный певец стали родителями детей-близнецов.
Bimru.ru вчера в 10:51
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Известия 08:01
Общество

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Политика

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
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