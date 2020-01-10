Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваСША передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Иране

Сегодня Зеленский призвал международных партнёров предоставить данные и доказательства по авиакатастрофе украинского самолёта в Иране. Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января.
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с чего всё началось
По словам
 Пристайко, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским они встретились с «представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин».
RT на русском06:14

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Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Газета.Ru10:21

МИД Украины сообщил о получении «важных данных» от США

РБК07:05

США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране

RT на русском06:14

Президент Украины Владимир Зеленский получил от американских властей данные о крушении лайнера близ Тегерана

Эхо Москвы06:32

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Lenta.ru06:31

США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране

ТАСС06:26

США передали Украине «важные данные» по гибели «Боинга»

Вести.Ru06:45
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Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
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Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.
ИнфоСМИ 13:31
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Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
ТАСС вчера в 14:50
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Технологии

Microsoft будет реже обновлять Windows

Microsoft решил пересмотреть политику обновлений Windows. Теперь апргейд операционной системы будет происходить раз в год.
Телеканал 360° 05:04
Политика

В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента

Южный Федеральный вчера в 09:40
Технологии

Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений

Международные правозащитные организации обратились к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств.
Москва 24 07:52
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Происшествия

В аэропорту Шереметьево умер иностранец

РБК 11:18
Общество

Минпросвещения запустило сайт с вакансиями учителей на селе

Сегодня, 10 января, Минпросвещения России запустило сайт «Земский учитель», в котором указаны вакансии учителей на селе.
Четвертая Власть 05:14
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Футбол

Юрий Семин: «Фарфан и Ротенберг вернутся в общую группу со второго сбора»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о планах на первый зимний сбор.
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Экономика

Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие»

Касперская вошла в наблюдательный совет принадлежащего ЦБ «Открытия» летом 2018 г. В наблюдательные советы банков не могут входить лица, имевшие возможность оказывать влияние на банк, у которого отозвали лицензию, говорится в законе о банковской деятельности.
Ведомости 08:01
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

РБК 12:38
Происшествия

В Турции столкнулись российский танкер и рыболовецкое судно

Аргументы недели 02:04
Авто

Готовится новая генерация Renault Sandero

Текущая генерация Sandero вышла 8 лет назад. Поэтому появление модернизированного варианта вполне логично.
ГЛАС.RU 03:14
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
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Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
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Политика

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
РИА Новости 07:09
Происшествия

В подмосковной Кубинке неизвестные расстреляли мужчину и скрылись

В городе Кубинке Московской области неизвестные выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия и скрылись, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Life.ru 14:41
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Коммерсантъ 08 января в 14:36
Армия и оружие

СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР

3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Известия 14:22
Космос

Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере

Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
ТАСС Наука вчера в 08:49
Гаджеты

У Samsung Galaxy A51 появится новая версия

Goroday.ru 07:46
Общество

Вдова пилота Boeing рассказала о плохих знаках перед авиакатастрофой

Суть событий 15:10
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Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности

Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
РЕН ТВ 14:20
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
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ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
РБК 09:23
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Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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