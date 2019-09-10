Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало посольству Украины в Вашингтоне картину русского и советского художника Михаила Панина (1877-1963) «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была вывезена с территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

США передали Украине похищенную из СССР во время ВОВ картину

Наука Древний континент обнаружили под современной Европой Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.

Экономика В России увеличат детские пособия С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.

Авто Во Франкфурте представлен новый Land Rover Defender Компания Jaguar Land Rover представила на Франкфуртском автосалоне новое поколение внедорожника Defender.

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.

Политика В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова выложила фото на 9-ом месяце беременности Лиза Арзамасова полюбилась зрителю после выхода сериала «Папины дочки», где сыграла не по годам серьезную и взрослую Галину Сергеевну.

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75% Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.

Экономика Промсвязьбанк заключил мировое соглашение по иску к НПФ «Будущее» и «Сафмару» Промсвязьбанк заключил мировое соглашение по иску, в котором он требовал признать незаконными сделки по продаже его акций тремя НПФ – «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (присоединен к «Сафмару»), сообщает агентство «Прайм».

Общество Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

Политика Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова принадлежащей Григорию Березкину РБК.

Общество Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке «Патриот» В церемонии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Происшествия Российские моряки спасли северокорейского рыбака После шторма иностранец оказался в воде. Спасло мужчину только то, что он ухватился за кусок пенопласта.

Экономика В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Футбол Сборная России прилетела в Москву после победы над Казахстаном Футболисты сборной России вернулись в Москву после матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана, который накануне состоялся в Калининграде.

Экономика Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.

Армия и оружие ОДК объявила об импортозамещении линейки газотурбинных двигателей "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) разработала линейку газотурбинных двигателей для ВМФ вместо украинских силовых установок.