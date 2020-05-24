Политика
ToDay News UfaСША перенесли проведение саммита G7 на конец июня
В США принято решение о переносе саммита G7. Вместо середины июня, он пройдет в конце этого месяца Как сообщает ToDay News Ufa, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил о переносе саммита G7. Он должен был состояться 10 июня, но даты перенесены на конец месяца.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
«Саммит G7, если он пройдет в личном формате — а мы думаем, что он пройдет,— состоится в конце июня»,— сказал господин О`Брайен в интервью телеканалу CBS.Коммерсантъ11:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:21, Ашберн
Происшествия
В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы
Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
Экономика
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Политика
В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии
Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:56
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Футбол
Бранислав Крунич: в России лучший в мире президент. Они могут ни на кого не оглядываться
Экс-игрок «Томи», «Москвы» и брянского «Динамо» Бранислав Крунич выразил мнение о возобновлении прерванных футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 20:16
Наука
Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей
Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Общество
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 17:52
Общество
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:55
Технологии
Эксперты рассказали о проблемах защиты мировых компаний от хакеров
В ходе внешних пентестов (проникновения из интернета) экспертам удалось получить доступ к локальным сетям 93% организаций.
РИА Новости 20:12
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru 09:32
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Киберспорт
Battle Pass в Dota 2 выйдет 25 мая
Valve анонсировала выход Battle Pass в Dota 2. «Завтра», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 14:56
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда 05:45
Футбол
Эмре Джан отговаривает Санчо от перехода в «МЮ»
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан высказался о возможном трансфере одноклубника Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 22 мая в 12:17
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Космос
Россия планирует отправить перепелиные яйца на МКС в 2021 году
Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 20:16
Общество
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Футбол
Павлюченко — о коронавирусе: «Зря люди думают, что это ерунда»
Экс-форвард "Урала" Роман Павлюченко поддержал нападающего "шмелей" Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.
Soccer.ru 17:17
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Футбол
«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»
RT на русском 18:00
Культура
Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов
Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы и туристические поездки.
Rostov gazeta 07:03
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Энергетика
Глазьев: единый рынок нефти и газа ЕАЭС будет создан в срок
Единые рынки нефти и газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут созданы в срок, заявил 24 мая министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает телеканал «Беларусь-1».
ИА Красная Весна 16:02