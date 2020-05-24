Политика

ToDay News UfaToDay News UfaСША перенесли проведение саммита G7 на конец июня

В США принято решение о переносе саммита G7. Вместо середины июня, он пройдет в конце этого месяца Как сообщает ToDay News Ufa, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил о переносе саммита G7. Он должен был состояться 10 июня, но даты перенесены на конец месяца.
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с чего всё началось
«Саммит G7, если он пройдет в личном формате — а мы думаем, что он пройдет,— состоится в конце июня»,— сказал господин О`Брайен в интервью телеканалу CBS
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Коммерсантъ11:22

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Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня

Комсомольская правда14:03

США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса

РИА Новости11:01

Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса

РБК11:23

США запланировали провести саммит G7 в конце июня и не по видеосвязи

Интерфакс11:13

США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня

Ведомости11:04

Помощник Трампа заявил, что Белый дом планирует на конец июня очный саммит «семерки»

ТАСС11:32

США заявили о переносе саммита G7

Lenta.ru10:55
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:21, Ашберн
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Политика

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Lenta.ru 13:56
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Эксперты оценили эффективность малых госзакупок

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Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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Глазьев: единый рынок нефти и газа ЕАЭС будет создан в срок

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