Коронавирус
Газета.RuСША перенесли саммит G7 на конец июня из-за пандемии коронавируса
США приняли решение перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает CBS со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
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Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Общество
Жителям Калмыкии ограничили выезд в Дагестан
По данным оперштаба, ограничительная мера вводится из-за того, что в районе фиксируются завозные случаи Covid-19 из Дагестана и будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.
Интерфакс - Россия 08:50
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Музыка
Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип
РИА Новости 22 мая в 21:36
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области
В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 мая в 07:24
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Происшествия
У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба
RT на русском 14:02
Происшествия
Захватчика банка в Москве задержали в ходе штурма
Мужчину, захватившего заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, задержали в ходе штурма, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на собственные источники.
Радио 1 вчера в 08:40
Общество
Непродовольственные магазины заработают с 25 мая в Ростовской области
Непродовольственные магазины откроются с 25 мая в Ростовской области.
News.ru 22 мая в 18:46
Технологии
В Huawei нашли способ обхода американских санкций
Huawei для обхода санкций со стороны США в свои смартфоны начнет устанавливать процессоры от компании MediaTek.
Сайт интересных новостей 12:52
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Кино
Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III
Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
Игромания.ру вчера в 08:42
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Общество
Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
Авто
В продаже появилась уникальная Ferrari F40 с пробегом 311 км
В США продается уникальный Ferrari F40 в прекрасном состоянии и с пробегом всего 311 километров. Ferrari F40 выпускался с 1978 по 1992 год.
Letnews.ru 03:28
Кино
Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Evo-rus.com вчера в 11:22
Общество
Попова заявила об отсутствии в РФ случаев смерти от COVID-19 на дому
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, в отличие от многих стран, не выявлено ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции на дому.
News.ru 11:38
Общество
Новый трейлер постапокалиптической игры Paradise Lost
Игра разрабатывается для РС и консолей, и выйдет в 2020 году. В Steam уже можно добавить Paradise Lost в список желаемого.
Srnsk вчера в 04:41
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Здоровье
Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974
Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com вчера в 07:45
Происшествия
Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены
Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
Вести.Ru 08:59
Здоровье
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.
РИА Новости 13:01
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
Наука
Ученые обнаружили у человека «ген похудения»
ИнфоСМИ вчера в 08:46
Политика
Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества Москвы и Пекина
"Сталкиваясь с необоснованными нападками и клеветой со стороны отдельных стран, Россия и Китай оказывают друг другу поддержку и выступают в защиту справедливости", - заявил Ван И. По его словам, Россия и Китай, поддерживая друг друга, смогли стать "неприступной для политического вируса крепостью, что демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества двух стран".
РИА Новости 07:19
Общество
Симоньян связала вспышку коронавируса в Дагестане с соцсетями
Московский Комсомолец 13:19