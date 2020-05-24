Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСША перенесли саммит G7 на конец июня из-за пандемии коронавируса

США приняли решение перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает CBS со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
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Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня

Комсомольская правда14:03

США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня

Ведомости11:04

Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса

РБК11:23

США запланировали провести саммит G7 в конце июня и не по видеосвязи

Интерфакс11:13

Помощник Трампа заявил, что Белый дом планирует на конец июня очный саммит «семерки»

ТАСС11:32

США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса

РИА Новости11:01

США заявили о переносе саммита G7

Lenta.ru10:55
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия

Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

Известия 12:01
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Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Общество

Жителям Калмыкии ограничили выезд в Дагестан

По данным оперштаба, ограничительная мера вводится из-за того, что в районе фиксируются завозные случаи Covid-19 из Дагестана и будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.
Интерфакс - Россия 08:50
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
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Музыка

Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип

РИА Новости 22 мая в 21:36
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Здоровье

Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области

В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 мая в 07:24
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Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
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Происшествия

У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба

RT на русском 14:02
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Происшествия

Захватчика банка в Москве задержали в ходе штурма

Мужчину, захватившего заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, задержали в ходе штурма, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на собственные источники.
Радио 1 вчера в 08:40
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Общество

Непродовольственные магазины заработают с 25 мая в Ростовской области

Непродовольственные магазины откроются с 25 мая в Ростовской области.
News.ru 22 мая в 18:46
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Технологии

В Huawei нашли способ обхода американских санкций

Huawei для обхода санкций со стороны США в свои смартфоны начнет устанавливать процессоры от компании MediaTek.
Сайт интересных новостей 12:52
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
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Кино

Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III

Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
Игромания.ру вчера в 08:42
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
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Общество

Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион

Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
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Авто

В продаже появилась уникальная Ferrari F40 с пробегом 311 км

В США продается уникальный Ferrari F40 в прекрасном состоянии и с пробегом всего 311 километров. Ferrari F40 выпускался с 1978 по 1992 год.
Letnews.ru 03:28
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Кино

Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»

Evo-rus.com вчера в 11:22
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Общество

Попова заявила об отсутствии в РФ случаев смерти от COVID-19 на дому

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, в отличие от многих стран, не выявлено ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции на дому.
News.ru 11:38
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Общество

Новый трейлер постапокалиптической игры Paradise Lost

Игра разрабатывается для РС и консолей, и выйдет в 2020 году. В Steam уже можно добавить Paradise Lost в список желаемого.
Srnsk вчера в 04:41
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
26
Здоровье

Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974

Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com вчера в 07:45
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Происшествия

Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены

Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
Вести.Ru 08:59
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Здоровье

В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом

Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.
РИА Новости 13:01
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Общество

Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
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Наука

Ученые обнаружили у человека «ген похудения»

ИнфоСМИ вчера в 08:46
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Политика

Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества Москвы и Пекина

"Сталкиваясь с необоснованными нападками и клеветой со стороны отдельных стран, Россия и Китай оказывают друг другу поддержку и выступают в защиту справедливости", - заявил Ван И. По его словам, Россия и Китай, поддерживая друг друга, смогли стать "неприступной для политического вируса крепостью, что демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества двух стран".
РИА Новости 07:19
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Общество

Симоньян связала вспышку коронавируса в Дагестане с соцсетями

Московский Комсомолец 13:19
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