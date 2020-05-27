Космос

Lenta.ruLenta.ruСША перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. Об этом сообщил ведущий трансляции, которая доступна на сайте НАСА.
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