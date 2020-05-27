Космос
Lenta.ruСША перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. Об этом сообщил ведущий трансляции, которая доступна на сайте НАСА.
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Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Происшествия
Задержанный россиянин скончался в отделе полиции
В Сургуте задержанный за административное нарушение 45-летний россиянин скончался в отделе полиции.
Lenta.ru 02:43
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Здоровье
Рост смертности трудоспособного населения зафиксировал Минздрав
Эксперт пояснил, в России возросла смертность населения трудоспособного возраста. Это вызвано, в том числе, употреблением алкоголя.
Live24 26 мая в 06:34
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru вчера в 06:36
Политика
Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам
Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
Технологии
Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Политика
Глава ДНР прокомментировал взлом аккаунта в Twitter
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что его аккаунт в Twitter взломали профессионалы, по почерку это может быть не только служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости 03:23
Авто
На производство новой Lada Niva выделят деньги из бюджета
Весь инвестпроект по локализации производства рулевого механизма на платформе CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, а Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выделить на него порядка 192 млн рублей.
Тарантас Ньюс 26 мая в 03:05
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня
До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
Здоровье
В Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19
COVID-19 стал для него сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больного. Из больниц выписали 49 человек.
Российская газета 02:47
Общество
ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения
В качестве причины для повышения стоимости ОСАГО могут быть использованы плохое техсостояние машины, ее вес и возраст, активный стиль вождения водителя, а также абсолютно любые типы штрафов ПДД.
Газета.Ru 02:29
Авто
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира
Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис.
Тарантас Ньюс вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Хейли и Джастин Бибер планируют судиться с пластическим хирургом
Скандал вокруг звездной пары разгорелся после того, как один из известных пластических хирургов Беверли-Хиллз выпустил подробное видео о всех операциях Хейли на лице.
Wday.ru вчера в 09:37
Происшествия
Американцы митингуют против полицейского произвола
Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
Вести.Ru 00:04
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Политика
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия вчера в 15:56
Общество
Во Владимирской области коронавирус подтвердился еще у 61 человека
По данным на утро 28 мая, во Владимирской области зарегистрировали 2495 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:23
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12