Политика

ИзвестияИзвестияСША исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в полугодовом докладе министерства финансов по валютным вопросам. Однако минфин заявил, что Китаю следует принять меры, чтобы избежать постоянно слабой валюты.
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США перестали считать Китай валютным манипулятором

РБКвчера в 18:04

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

ТАССвчера в 17:39

Китай перестал считаться валютным манипулятором в США

REGNUMвчера в 18:30

США исключили КНР из списка валютных манипуляторов

ПРАЙМвчера в 17:42

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Коммерсантъвчера в 18:41

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

RT на русскомвчера в 17:30

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Газета.Ruвчера в 17:24
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Фигурное катание

Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

Газета.Ru 12 января в 03:40
Технологии

Мошенники от имени Adidas атаковали пользователей WhatsApp

Доверчивые пользователи попадали на поддельный сайт Adidas, где им предлагалось пройти небольшой опрос и переслать это сообщение 20 контактам из своей телефонной книги.
ToDay News Ufa вчера в 07:49
Политика

СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
РБК вчера в 20:04
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Хоккей

Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 00:07
Экономика

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
RT на русском вчера в 20:11
Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Интерфакс вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Мария Миронова показала младшего сына

Мария Миронова поделилась фотографией сыновей от разных браков.
StarHit.ru 12 января в 11:00
Футбол

В «Барселоне» официально сменился тренер

Вести.Ru вчера в 18:23
Экономика

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости вчера в 14:24
Общество

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Lenta.ru вчера в 20:42
Здоровье

Опасность вспышки пневмонии в Китае прокомментировал доктор Мясников

Известный российский врач Доктор Мясников прокомментировал изданию Evo-rus.com опасность вспышки пневмонии в Китае.
Evo-rus.com 12 января в 03:38
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем превысил $110 миллиардов

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% в прошлом году по сравнению с 2018 годом.
Газета.Ru вчера в 23:01
Экономика

Укрепление гривны: над Украиной навис гибридный дефолт

На Украине близкие к власти экспертные круги распространяют тезис: укрепление курса гривны, которое наблюдалось в 2019 году, – это положительное для экономики явление.
Украина.ру 00:00
Шоу-бизнес

Инну Чурикову обокрали в аэропорту

РИА Новости вчера в 07:45
Происшествия

СКР начал проверку в аварийном общежитии ИВВАИУ

Московский Комсомолец вчера в 23:29
Экономика

В каких городах России упали цены на однушки

Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
Российская газета вчера в 07:26
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
Экономика

Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Известия вчера в 02:46
Экономика

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК вчера в 22:04
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Коммерсантъ 12 января в 16:30
Политика

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Lenta.ru вчера в 21:24
Единоборства

Реакцию Кокляева на фото Емельяненко подняли на смех

Lenta.ru вчера в 23:48
Армия и оружие

Офицер НАТО рассказал о панике после удара по базе США в Ираке

Военные из контингента стран НАТО в Ираке получили серьезный психологический шок во время иранской ракетной атаки на базу США в Ираке в ночь на 8 января.
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Кино

Объявлены номинанты на Оскар 2020

В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
Э Вести вчера в 23:57
Кино

Роберт Земекис снимет новый фантастический триллер

Профиль 11 января в 13:41
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
РБК вчера в 16:00
Наука

Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок

Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
РЕН ТВ вчера в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
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