Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в полугодовом докладе министерства финансов по валютным вопросам. Однако минфин заявил, что Китаю следует принять меры, чтобы избежать постоянно слабой валюты.

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