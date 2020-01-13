Политика
ИзвестияСША исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в полугодовом докладе министерства финансов по валютным вопросам. Однако минфин заявил, что Китаю следует принять меры, чтобы избежать постоянно слабой валюты.
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Фигурное катание
Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Технологии
Мошенники от имени Adidas атаковали пользователей WhatsApp
Доверчивые пользователи попадали на поддельный сайт Adidas, где им предлагалось пройти небольшой опрос и переслать это сообщение 20 контактам из своей телефонной книги.
Политика
СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Шоу-бизнес
Мария Миронова показала младшего сына
Мария Миронова поделилась фотографией сыновей от разных браков.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Экономика
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Здоровье
Опасность вспышки пневмонии в Китае прокомментировал доктор Мясников
Известный российский врач Доктор Мясников прокомментировал изданию Evo-rus.com опасность вспышки пневмонии в Китае.
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем превысил $110 миллиардов
Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% в прошлом году по сравнению с 2018 годом.
Экономика
Укрепление гривны: над Украиной навис гибридный дефолт
На Украине близкие к власти экспертные круги распространяют тезис: укрепление курса гривны, которое наблюдалось в 2019 году, – это положительное для экономики явление.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову обокрали в аэропорту
Происшествия
СКР начал проверку в аварийном общежитии ИВВАИУ
Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Единоборства
Реакцию Кокляева на фото Емельяненко подняли на смех
Армия и оружие
Офицер НАТО рассказал о панике после удара по базе США в Ираке
Военные из контингента стран НАТО в Ираке получили серьезный психологический шок во время иранской ракетной атаки на базу США в Ираке в ночь на 8 января.
Кино
Объявлены номинанты на Оскар 2020
В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
Кино
Роберт Земекис снимет новый фантастический триллер
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.