Политика
Lenta.ruСША перестали считать Россию сильнейшим соперником
Власти США больше не считают Россию своим основным соперником. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа признает Китай главной угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции военного потенциала.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика
В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM 06:37
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Армия и оружие
Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге
Военные атташе из более чем 30 стран мира высоко оценили организацию и масштаб проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 08:05
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Общество
Актер Куценко поддержал митингующих хабаровчан
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Футбол
Один из лучших молодых игроков России подписал контракт с «Торпедо»
Московское «Торпедо», по данным «СЭ», сегодня подписало контракт с полузащитником Ильей Берковским.
Спорт-Экспресс 06:15
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
Политика
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Путешествия
Видео переполненного пляжа в Сочи вызвало негодование местных жителей
Один из туристов снял на видео переполненный соотечественниками пляж, чем в очередной раз ужаснул обитателей курортного города.
Московский Комсомолец 04:38
Энергетика
Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт
Отношения Китая и США находятся в худшем за всю историю состоянии, наряду с более низкой себестоимостью, это помогло России опередить по объемам поставок СПГ американских экспортеров сжиженного природного газа на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.
РИА Новости 06:39
Кино
Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы в истории кинематографа
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино обнародовал свой список фильмов, в который вошли величайшие киноленты в истории кинематографа.
Наше 06:26
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих
Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
Футбол
Крыховяк опубликовал фото с отдыха на Камчатке
ProstoProSport 04:24
Общество
Российский сериал «Чики» обвиняют в пропаганде ЛГБТ
Омбудсмен по защите семьи Ольга Баранец обвиняет российский сериал «Чики» в пропаганде ЛГБТ.
Дни24 вчера в 03:19
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Певица рассказала, что уже в течение нескольких месяцев находится в Соединенных Штатах, желая вернуться на родину.
Evo-rus.com вчера в 23:07
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Футбол
«Ювентус» девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
Аргументы и Факты вчера в 18:44
Политика
В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7
Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости 06:23
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
Общество
Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
РИА Новости 06:11