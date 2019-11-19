Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
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Биньямин Нетаньяху
Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп сделал это, точно так же как он сделал это с признанием Голанских высот и переездом посольства США в Иерусалим.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикRT на русском вчера в 18:23

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