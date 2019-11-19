Политика
ВедомостиСША перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Вашингтон отказывается от заявлений предыдущей администрации президента США Барака Обамы, согласно которой израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает BBC.
Читать в источнике
Оценить47
Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп сделал это, точно так же как он сделал это с признанием Голанских высот и переездом посольства США в Иерусалим.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикRT на русском вчера в 18:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021 года могут отправиться трое россиян.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Футбол
Подрежут «Крыльям»: футбольному клубу в Самаре ищут частных инвесторов
По словам чиновника, 2/3 нынешнего бюджета «Крыльев» обеспечивается за счет региона, 1/3 — за счет привлеченных инвесторов.
Общество
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
Общество
Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции
Вторая и заключительная часть первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет введена в эксплуатацию 30 ноября 2019 года.
Интернет
«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности
Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Теннис
Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса
Общество
Стало известно, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза в письмах
В пресс-службе Деда Мороза рассказали, о чем чаще всего просят дети в своих новогодних письмах.
Политика
Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе
Christoph Soeder / Global Look Press Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения в Донбассе.
Происшествия
В Челябинске горит компрессорный завод
В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Экономика
Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота
Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Экономика
В России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
Политика
Путин и Макрон обсудили подготовку к саммиту «нормандской четвёрки»
Как сообщает пресс-служба Кремля, в частности, они обсудили подготовку к саммиту "нормандской четвёрки".
Футбол
ЦСКА забил пять мячей ростовскому СКА в товарищеском матче
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Политика
На Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала, в чем Владимир Зеленский хуже как президент своего предшественника Петра Порошенко.
Происшествия
Охранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска
Хоккей
Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Кино