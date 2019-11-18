Политика

ВедомостиВедомостиСША перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

Вашингтон отказывается от заявлений предыдущей администрации президента США Барака Обамы, согласно которым израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считались нарушением международного права. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает BBC.
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Биньямин Нетаньяху
Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп сделал это, точно так же как он сделал это с признанием Голанских высот и переездом посольства США в Иерусалим.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикRT на русском вчера в 18:23

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